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بتصميم حقيبة اليد.. «هونر» الصينية تكشف هاتفها الثوري القابل للطي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 03 سبتمبر 2023, 03:08 مساء
بتصميم حقيبة اليد.. «هونر» الصينية تكشف هاتفها الثوري القابل للطي
هاتف «V Purse» من «هونر» الصينية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
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كشفت شركة الهواتف الذكية الصينية «هونر» مفهوما ثوريا جديدا لتصميم الهواتف القابلة للطي، مستوحى من الموضة على شكل حقيبة اليد، لترفع بذلك سقف المنافسة أمام الشركات العالمية مثل «أبل» و«سامسونج».

صممت «هونر» مفهوم هاتفها المستقبلي القابل للطي على شكل حقيبة فاخرة لليد، مزودة بحزام يمكن حمله على الكتف، بالإضافة إلى تصميمات خارجية متعددة يمكن تغييرها بنقرة زر واحدة، كما نقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

ويستهدف التصميم الثوري لهاتف «في بيرس» (V Purse) رفع سقف المنافسة مع شركات الموضة العالمية مثل «برادا» و«لويس فيتون»، وكذلك شركات التكنولوجيا المصنعة للهواتف الذكية.

وكشفت «هونر» التصميم الجديد خلال عرضها الخاص تحت عنوان «اكتشاف الغد»، وذلك خلال فعاليات مؤتمر التكنولوجيا لعام 2023 المنعقد في برلين.

وقالت: «تخيلنا تصميم الهاتف القابل للطي المستقبلي على شكل حقيبة يد يمكن ارتداؤها، وتتماشى مع الموضة، وتوفر احتمالات لا حصر لها، للتعبير عن الذات وأسلوب حياة مستدام». لكن لم تعلن «هونر» أي خطط، لطرح هاتفها فعليا في الأسواق خلال المستقبل القريب.

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تصميم « V Purse» الجديد من «هونر»
يعمل الهاتف الذي تبلغ سماكته 9 ملم عن طريق طيه للخارج، بحيث يمكن رؤية الشاشة، التي ستظل قيد التشغيل دائما، في جميع الأوقات.

وعلى طول الجزء العلوي، سيكون هناك زر صغير، لفك الشاشة وفتحها، وكاميرا، بالإضافة إلى خطافات لتثبيت حزام الكتف الذي يأتي ضمن مجموعة قابلة للتبديل، بينها حزام من الجلد النباتي.

والشاشة تعمل طول الوقت، ويمكن للمستخدم الاختيار بين حزمة متنوعة من تصميمات الخلفية. كما يأتي الهاتف مع مجموعة واسعة من الإكسسوارات الملحقة مثل السلاسل والأشرطة، وغيرها التي تتناسق مع حركة الهاتف وحركة مالكه.

ويعد وجود شاشة «V Purse» القابلة للطي على الجزء الخارجي غير المحمي بدلا من الجزء الداخلي للجهاز خيارا جريئا. ومن الواضح أن القدرة على رؤية الشاشة في جميع الأوقات هي بيت القصيد من الجهاز، حيث تريد «هونر» استخدامها في إظهار تصميمات الشاشة العاملة دائما.

وعرضت «هونر» مجموعة متنوعة من الخلفيات لجهاز «V Purse» ، ومن ذلك خلفية فروية تستجيب للمس، وتتحرك عبر الشاشة، مما يعطي انطباعا بمداعبة قطة.

وتنوي «هونر» الاستعانة بمصممين عالميين من حول العالم، لاستغلال أجهزة الاستشعار بالموجودة في الهاتف، وإنشاء سمات مخصصة، بحيث تستجيب هذه التصميمات للمس وحركة الهاتف.

هاتف «V Purse» من «هونر» الصينية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
هاتف «V Purse» من «هونر» الصينية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
هاتف «V Purse» من «هونر» الصينية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
هاتف «V Purse» من «هونر» الصينية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
هاتف «V Purse» من «هونر» الصينية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
هاتف «V Purse» من «هونر» الصينية. (جريدة ديلي ميل البريطانية)
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