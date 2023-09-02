وسائل إعلام تحظر أداة «أوبن إي آي» الخاصة بالذكاء الصناعي خشية «سرقة» المحتوى

القاهرة - بوابة الوسط

قررّت وسائل إعلام في أنحاء مختلفة من العالم حظر الوصول إلى أداة «جي بي تي بوت» لمسح صفحات الويب والتي أطلقتها شركة «أوبن إيه آي» الناشئة في 8 أغسطس بغية تغذية برامجها للذكاء الصناعي، بعد اتهامها بـ«سرقة» محتواها.

ومن بين وسائل الإعلام التي قررت حظر «جي بي تي بوت» صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» وهيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي» ووكالتا الأنباء «رويترز» و«بلومبرغ»، بحسب «فرانس برس».

وحذت حذوها مؤسسات إخبارية فرنسية من أبرزها «فرانس 24» و«إر إف إي» و«ميديابارت» و«راديو فرانس» و«تي إف 1». وقالت رئيسة إذاعة «راديو فرانس» سيبيل فاي خلال مؤتمر صحفي الإثنين «هناك شيء واحد لا نتساهل معه: سرقة المحتوى».

حظر نحو 10% من أبرز ألف موقع في العالم

حظر نحو 10% من أبرز ألف موقع في العالم الوصول إلى «جي بي تي بوت» بعد أسبوعين فقط من إطلاقها، وفقًا لموقع «Originality.ai» الذي يتتبع السرقة الفكرية.

ومن بين هذه المواقع «Amazon.com » و«Wikihow.com» و«Quora.com» وShutterstock». وأشار «Originality.ai» إلى أنه يتوقع أن تزداد نسبة هذه المواقع خمسة في المئة أسبوعيًا.

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تقول شركة «أوبن إيه آي» على موقعها إن «السماح لـ«جي بي تي بوت» بالوصول إلى موقعكم، يمكن أن يساعد برامج الذكاء الصناعي على أن تصبح أكثر دقة وتحسين قدراتها العامة». لكن الشركة الناشئة في كاليفورنيا توفر أيضًا توجيهات حول طريقة حظر هذه الأداة.

وقال لوران فريش، مدير الاستراتيجية الرقمية والابتكار في إذاعة «راديو فرانس» لا يوجد سبب يجعلهم يأتون ويطّلعون على المحتوى الذي نقدمه من دون مقابل.

«تعويضات عادلة»

وحقّقت أدوات الذكاء الصناعي شعبية كبيرة العام الماضي بفضل قدرتها على إنشاء محتوى غني بالمعلومات من خلال تعليمات نصية قصيرة فقط. ومع ذلك، تواجه الشركات التي تقف وراء هذه الأدوات مثل «أوبن إيه آي» و«ستابيليتي إيه آي» دعاوى قضائية من فنانين ومؤلفين وأشخاص آخرين يقولون إن أعمالهم سُرقت.

وقال فانسان فلوري، مدير الفضاء الرقمي في «فرانس ميديا موند»، الشركة الأم لـ«فرانس 24» و«إر إف إي»، «لقد ضقنا ذرعًا بهذه الشركات التي تحقق أرباحًا على حساب إنتاجنا».

كما أعرب مسؤولون تنفيذيون في وسائل إعلام فرنسية عن قلقهم بشأن ربط محتواهم بمعلومات مضللة، وقالوا إن هناك حاجة إلى إجراء محادثات مع «أوبن إيه آي» ومجموعات الذكاء الصناعي الأخرى.

وقال برتران جي، مدير قسم الأخبار في صحيفة «لوفيغارو» ورئيس مجموعة «أونلاين سيرفسز بابليشرز»، «يجب أن تحصل وسائل الإعلام على تعويضات عادلة. رغبتنا هي الحصول على اتفاقات مرتبطة بالترخيص والدفع».

«الحفاظ على ثقة الجمهور»

توصلت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء في يوليو إلى اتفاق مع «أوبن إيه آي» يسمح لهذه الشركة الناشئة بالاستفادة من أرشيف الوكالة الذي يعود إلى العام 1985 مقابل الوصول إلى تقنيتها وخبرتها في الذكاء الصناعي.

كما خصصت «أوبن إيه آي» مبلغ 5 ملايين دولار لدعم توسيع «أميريكن جورناليزم بروجكت»، وهي منظمة تدعم وسائل الإعلام المحلية. كما عرضت على المؤسسة غير الربحية ما يصل إلى 5 ملايين دولار من الاعتمادات لمساعدة المؤسسات على تقييم تقنيات الذكاء الصناعي ونشرها.