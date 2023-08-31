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دراسة: موجات الحر البحرية لا تؤثر على أعداد الأسماك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 10:39 صباحا
دراسة: موجات الحر البحرية لا تؤثر على أعداد الأسماك
أعماق البحار في منطقة لا هيغيرا التشيلية، 7 أكتوبر 2021. (أ ف ب)
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تؤثر موجات الحر البحرية بصورة ضئيلة على وفرة الأسماك ولا تتسبب إلا بتغييرات محدودة في تكوين أعداد الأسماك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، على ما أظهرت دراسة نشرت في مجلة «نيتشر».

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة الأستاذة المساعدة في قسم علوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا أليكسا ل. فريدستون في رسالة بالبريد الإلكتروني، الأربعاء، لوكالة «فرانس برس» إنها فوجئت بهذه النتائج، وأضافت: «نحن نعلم أن مجتمعات الأسماك واجهت ارتفاع درجة حرارة المحيطات على المدى الطويل من خلال الانتقال نحو القطبين، وهو ما يمكن أن يغير الكتلة الحيوية للأسماك وتكوينها في موقع معين. لذلك توقعتُ نتائج مماثلة (...) أي مزيد أنواع الأسماك في المياه الدافئة وعدد أقل من الأسماك في المياه الباردة بعد موجات الحر البحرية هذه».

وتولى الباحثون الأميركيون والكنديون والأوروبيون الذين أجروا الدراسة تحليل أكثر من 82 ألف حصيلة صيد أسماك بواسطة شباك الجر القاعية، جُمعَت في إطار الحملات العلمية في شمال المحيط الأطلسي وشمال شرق المحيط الهادئ. وقارن العلماء الكميات المصطادة التي تشمل 1769 نوعا من أسماك القاع جرى صيدها بين عامي 1993 و2019، مع 248 موجة حر سُجلت خلال الفترة نفسها في المياه العميقة، من المنطقة شبه الإستوائية إلى القطب الشمالي.

تأثيرات بسيطة لموجات الحرارة البحرية
وتبين للباحثين أن لموجات الحرارة البحرية بعض التأثيرات، كفقدان 22% من الكتلة الحيوية للأسماك في خليج ألاسكا بعد موجة الحر 2014-2016، أو في المقابل زيادة في الكتلة الحيوية بنسبة 70% في شمال شرق الولايات المتحدة بعد موجة الحر عام 2012.

لكن هذه الاختلافات، رغم كونها كبيرة، أقل حجما من التقلب الطبيعي في وفرة الأسماك. علاوة على ذلك، لم ترصد تغييرات مماثلة خلال موجات الحر الأخرى لم تُدرَس كثيرا حتى الآن. وفي نهاية تحليلهم، لم يجد الباحثون علاقة ذات دلالة إحصائية بين الكثافة التراكمية لموجات الحرارة البحرية وتطور الكتلة الحيوية لأسماك القاع.

كذلك لم يلاحظوا انخفاضا سريعا في أسماك المياه الباردة أو وفرة في أسماك المياه الدافئة بعد موجات الحر هذه. وقالت فريدستون: «لم نتمكن من توقع الأسماك التي ستفقد أو تكتسب كتلة حيوية، استنادا إلى خصائصها الحيوية أو درجات الحرارة التي توجد فيها عادة»، وأشارت إلى «صعوبة التوقع غالباً بالتغيرات في الكتلة الحيوية للأسماك».

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