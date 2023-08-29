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تراجع «شات جي بي تي» يدفع لإطلاق نسخة جديدة متخصصة في الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 06:12 مساء
تراجع «شات جي بي تي» يدفع لإطلاق نسخة جديدة متخصصة في الأعمال
شعار شركة «أوبن إيه آي». (أ ف ب)
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أعلنت شركة «أوبن إيه آي» أنها ستطلق نسخة من تطبيق «شات جي بي تي» متخصصة في الأعمال، فيما انخفض عدد مستخدمي برنامجها للذكاء الصناعي التوليدي بعد تسعة أشهر من انطلاقته التاريخية.

وأوضحت «أوبن إيه آي» في منشور أمس الإثنين أن «شات جي بي تي إنتربرايز» ستوفر للمهتمين بالأعمال نسخة مميزة من روبوت المحادثة، مع تحسينات تتعلق بالأمان والخصوصية تناسب الشركات، حسب وكالة «فرانس برس».

شركات تمنع التطبيق لمخاوف تتعلق بأمن البيانات
وأصبحت مسألة أمن البيانات مهمة بالنسبة إلى شركة «أوبن إيه آي» ، إذ تمنع الشركات الكبرى، ومنها: آبل وأمازون وسامسونغ موظفيها من استخدام «شات جي بي تي» خشية الكشف عن معلومات حساسة.

وأضافت «أوبن إيه آي» أن الشركة تطلق «خطوة أخرى نحو ذكاء صناعي مساعد في العمل، مفيد لأية مهمة، مكيّف خصيصًا لمؤسستكم، ويحمي بيانات شركتكم».

ويشبه «شات جي بي تي» المخصص للأعمال برنامج «بينغ شات إنتربرايز» الصادر عن «مايكروسوفت» الذي يستخدم تقنية «أوبن إيه آي» نفسها من خلال شراكة كبرى

ورأت الشركة أنه في إمكان الذكاء الصناعي المساعدة والارتقاء بكل جانب من جوانب الحياة العملية وجعل فرق العمل أكثر إبداعاً وإنتاجية.

تدهور «شات جي بي تي»
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة في وقت تجهد فيه الشركة للإبقاء على جانب الإثارة التي جعلت «شات جي بي تي» أسرع التطبيقات تحميلاً في العالم في الأسابيع التي تلت إصداره.

وبات هذا الإنجاز الشهر الفائت مسجلًا باسم «ثريدز»، الخدمة المنافسة لـ«إكس» (تويتر سابقًا)، وهي الخدمة التي أنشأتها شبكة ميتا.

وأفادت شركة التحليل «سيميلار ويب» بأن حركة «شات جي بي تي» تراجعت بنسبة 10% تقريبًا في يونيو ومثلها في يوليو، وهو انخفاض يمكن أن يُعزى إلى العطلة الصيفية المدرسية، على قولها.

وأشارت تقديرات شركة التحليل إلى أن نحو ربع مستخدمي التطبيق في كل أنحاء العالم أعمارهم تتراوح بين 18 و24 عامًا.

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