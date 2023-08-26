انطلاق مهمة تحمل أربعة رواد فضاء إلى المحطة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

أقلعت مركبة «دراغون»، من إنتاج شركة «سبايس إكس»، في مهمة لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، السبت، حاملة أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

تقود مهمة «كرو-7» الأميركية جاسمين مقبلي، وتضم الدنماركي أندرياس موغنسن والياباني ساتوشي فوروكاوا والروسي كونستانتين بوريسوف، وفق وكالة «فرانس برس». وانطلقت المركبة بواسطة صاروخ فالكون-9 عند الـ3.27 (7.27 ت غ) من مركز كينيدي الفضائي التابع لـ«ناسا» في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، بحضور نحو عشرة آلاف شخص تجمعوا لحضور عملية الإقلاع. وكتبت «ناسا» عبر منصة إكس «لقد أقلعنا».

فحص مكوّن في مركبة «كرو دراغون»

قد أرجئت عملية الإقلاع إلى السبت، لمنح المهندسين يوما إضافيا من أجل فحص مكوّن في مركبة «كرو دراغون»، على ما قالت «ناسا» في مدونة. وتعد هذه المهمة الأولى لمقبلي وبوريسوف. و«كرو-7» هي المهمة الروتينية السابعة لـ«سبايس إكس»، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد إطلاق مهمتها الأولى في 2020.

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وسيمضي طاقم المهمة ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وسيجرون خلالها تجارب علمية، من بينها جمع عينات خلال الخروج للفضاء، لمعرفة ما إذا كانت المحطة تصدر كائنات حية دقيقة من خلال فتحات نظام حفظ الحياة، بهدف معرفة ما إذا كانت هذه الكائنات الحية المجهرية قادرة على الصمود والتكاثر في الفضاء. وسينضم رواد الفضاء الأربعة إلى طاقم مؤلف من سبعة أشخاص موجود في المحطة، قبل أن يغادر أفراد «كرو-6» المحطة، عائدين إلى الأرض بعد أيام قليلة.