«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري

القاهرة - بوابة الوسط

حصلت جمعية الصليب الأحمر على 120 سبيكة ذهبية عُثِر عليها في قطار سويسري قبل نحو أربع سنوات، بعد فشل الجهود في العثور على المالك، وفق ما أعلنت النيابة العامة في منطقة لوسيرن السويسرية الجمعة.

وفي أكتوبر العام 2019، عثرت مضيفة قطار على طرد خلال رحلة متجهة من سانت غالن إلى لوسيرن، حسبما نقلته وكالة «فرانس برس» عن بيان لمكتب المدعي العام الإقليمي.

ومن بين الملصقات الموجودة على العبوة عبارة «مقتنيات ثمينة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر» التي تتخذ في مدينة جنيف السويسرية مقرًا.

120 سبيكة عليها شعار وأرقام تسلسلية

وأوضح البيان أن «الطرد كان يحتوي على 120 سبيكة ذهبية... عليها شعار وأرقام تسلسلية»، مضيفًا أن الوزن الإجمالي للذهب المخبأ بلغ 3.7 كيلوغرام.

ولم يذكر البيان قيمة القطع، لكن سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا تُباع حاليًا بنحو 60 ألف دولار للكيلو الواحد.

وقال البيان «على الرغم من التحقيقات المكثفة، لم يجر تحديد مالك سبائك الذهب»، وبالتالي «لا علاقة لهذه السبائك بجريمة ملكية محتملة»، وفق النيابة العامة في لوسيرن التي أغلقت التحقيقات في القضية.

تسليم الذهب للصليب الأحمر

وأضاف البيان «بما أن الذهب كان في طرد موجه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيمكن الافتراض أن المالك المجهول أراد تسليم الذهب إلى هذه المنظمة. وبالتالي، جري تسليم الكميات المكتشفة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنها لم تتسلم الذهب بعد، لكنها تعتزم بيع السبائك للمساعدة في تمويل عملياتها في جميع أنحاء العالم في الأماكن المتضررة من العنف والصراع.

وقالت المنظمة في بيان «إننا نعرب عن تقديرنا لهذه المساهمة السخية للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي ستلعب دورًا حيويًا في استمرار عملياتنا الإنسانية العالمية».

وأضافت «سيسهم التبرع بشكل كبير في تمويل عمليات اللجنة الدولية في جميع أنحاء العالم المخصصة لحماية ومساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا المتضررين من الحرب والعنف»، داعية إلى تقديم التبرعات بالطرق العادية.