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لأول مرة.. مسبار «لونا - 25» الروسي يصل مدار القمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 05:24 مساء
لأول مرة.. مسبار «لونا - 25» الروسي يصل مدار القمر
مسبار «لونا - 25» الروسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل المسبار «لونا - 25» الذي أطلقته موسكو، الجمعة، إلى مدار القمر، الأربعاء، في أول مهمة روسية من نوعها منذ 50 عامًا، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء «روسكوزموس». 

وقال المكتب الإعلامي لوكالة الفضاء لفرانس برس «لأول مرة في تاريخ روسيا المعاصر، تم وضع محطة آلية في مدار حول القمر عند الساعة 12,03 بتوقيت موسكو» (09,03 ت غ). إطلاق المسبار «لونا-25» هو أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفيتي رائدًا في استكشاف الفضاء. وأضافت «روسكوزموس» أن «جميع أنظمة لونا - 25 تعمل بشكل طبيعي والتواصل معها مستقر».

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وأوضحت في بيان أن وضع المسبار في المدار تم باستخدام محركه الذي تم توصيله مرتين بدءًا من الساعة 11,57 بتوقيت موسكو، المرة الأولى لمدة 243 ثانية والمرة الثانية لمدة 76 ثانية. من المقرر أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلو متر فوق سطح القمر، قبل الهبوط، الإثنين، شمال «فوهة بوغوسلافسكي» على القطب الجنوبي للقمر.

كاميرات مثبتة على المسبار
وقالت «روسكوزموس» إن كاميرات مثبتة على المسبار التقطت صورًا بعيدة للأرض والقمر من الفضاء. حمل المسبار الذي يبلغ وزنه نحو 800 كيلو غرام، إلى الفضاء صاروخ سويوز من قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن المركبة التي ستبقى على سطح القمر مدة عام، ستكون مهمتها «أخذ (عينات) وتحليل التربة»، وكذلك «إجراء أبحاث علمية طويلة المدى». وقال المسؤول في «روسكوزموس» ألكسندر بلوخين في مقابلة أجراها مؤخرًا مع صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الرسمية إنه «لأول مرة في التاريخ، سيتم الهبوط على القطب الجنوبي للقمر. حتى الآن، كان الجميع يهبطون في المنطقة الاستوائية».

تهدف المهمة إلى إعطاء دفعة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي واجه لسنوات مشاكل في التمويل وفضائح فساد، وهو الآن معزول بسبب النزاع في أوكرانيا. وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين بمواصلة برنامج الفضاء الروسي رغم العقوبات، مشيرًا إلى إرسال الاتحاد السوفيتي أول إنسان إلى الفضاء في العام 1961 في خضم التوترات مع الغرب.

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