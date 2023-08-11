روسيا تطلق صاروخا يحمل مسبارا إلى القمر

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت روسيا، الجمعة، صاروخ «سيوز» الذي يحمل مسبارا إلى القمر، وفق ما أظهرت مشاهد حية، في أول مهمة من نوعها لاستكشاف الجرم السماوي منذ خمسين عاما.

وأقلع الصاروخ الذي يحمل المسبار «لونا-»25 عند الساعة 02:10 صباحا بتوقيت موسكو (23:10 ت غ الخميس) من قاعدة فوستوشني كوزمودروم، حسب اللقطات الحية التي بثتها وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى مدار القمر بعد خمسة أيام، كما أنها ستبقى في هذا المدار بين ثلاثة وسبعة أيام لاختيار المكان المناسب قبل الهبوط في منطقة القطب الجنوبي للقمر. وقال مصدر في «روسكوزموس» للوكالة الفرنسية إن الوكالة تخطط لهبوط المسبار في 21 أغسطس.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن المركبة التي ستبقى على سطح القمر مدة عام، ستكون مهمتها «أخذ عينات وتحليل التربة، وكذلك إجراء أبحاث علمية طويلة المدى».