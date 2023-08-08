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مركبة «ستارلاينر» الفضائية ستكون جاهزة للإقلاع في مارس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 05:22 مساء
مركبة «ستارلاينر» الفضائية ستكون جاهزة للإقلاع في مارس
كبسولة «ستارلاينر» من بوينغ قرب محطة الفضاء الدولية في 20 مايو 2022. (أ. ب. ف)
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يُفترض أن تكون مركبة «ستارلاينر» الفضائية، من تصنيع شركة «بوينغ»، جاهزة في مارس المقبل لتنطلق في أول رحلة مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما واجهت مشكلات عدة، على ما أفادت الشركة أمس الإثنين، من دون تحديد موعد لإقلاعها.

وقال مدير برنامج «ستارلاينر» لدى «بوينغ»، مارك نابّي، في مؤتمر صحفي: «في الوقت الراهن، نتوقع أن نكون جاهزين في أوائل مارس، مضيفاً: «هذا لا يعني أن مطلع مارس هو موعد لإقلاع المركبة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن موعد الإقلاع يُفترض أن يُحدّد بناء على إمكانات مجموعة «يو إل أيه» الصناعية، التي توفر الصاروخ الذي سيحمل المركبة الفضائية، والأماكن المُتاحة في محطة الفضاء الدولية.

وتتولى مركبات من تصنيع شركة «سبايس إكس» منذ العام 2020 نقل رواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى محطة الفضاء الدولية، لكنّ «ناسا» تبدي رغبةً في توافر جهة مُزوِّدة ثانية للمركبات الفضائية.

تجارب ما قبل الرحلة المأهولة
بعد رحلة فاشلة في العام 2019، تمكنت كبسولة «بوينغ» من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية في مايو، في رحلة غير مأهولة.

ويتعيّن على الشركة راهناً إجراء اختبار نهائي عبر رحلة مأهولة على «ستارلاينر» من أجل اعتمادها، والبدء برحلاتها التشغيلية.

وكانت «بوينغ» تأمل في أن تتمكن من تنفيذ هذه الرحلة المأهولة في العام 2022، قبل تأجيلها مرات عدة. وكان آخر تأجيل حصل في يونيو بسبب مشكلتين منفصلتين.

تتعلق المشكلة الأولى بالمظلات المستخدمة في كبح الكبسولة خلال عودتها إلى الأرض، إذ تبين أن جزءاً من الرابط بين الكبسولة والمظلة نفسها أكثر هشاشة مما كان متوقعاً.

وبعد حل هذه المشكلة، سيُطلق اختبار في نوفمبر، وسيكون نجاحه ضرورياً من أجل التقدّم في البرنامج.

شريط قابل للاشتعال.. خطر في صناعة الكبسولة
أما المشكلة الثانية فتتعلق بالشريط اللاصق المستخدم في لف الكابلات الكهربائية داخل الكبسولة، حيث ثبت أن هذا الشريط قابل للاشتعال، ويمكن أن يشكل خطراً في حالة حدوث خلل ما في ظل ظروف محددة.

وقد أُزيل قسم كبير من الشريط، بينما لا تزال عملية إزالته مستمرة. وقال نابّي: «في بعض الزوايا التي كانت إزالة الشريط صعبة فيها استخدمنا تقنيات أخرى كإضافة طبقة واقية».

وأكد مدير البرنامج لدى «ناسا»، الإثنين، جويل مونتالبانو: «مركبة ستارلاينر تبقى أولوية قصوى لبرنامج المحطة الفضائية».

وستنقل أول رحلة مأهولة للكبسولة، التي ستُطلق من محطة كيب كانافيرال في فلوريدا، رائدي فضاء من «ناسا»: باري ويلمور وسونيتا وليامس إلى محطة الفضاء الدولية، اللذين يُفترض أن تستمر مهمتهما نحو أسبوع. 

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