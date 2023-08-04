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إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 11:54 صباحا
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
شعارات تطبيقات متخصصة بالذكاء الصناعي تظهر على شاشة هاتف ذكي في أوسلو، 12 يوليو 2023. (أ ف ب)
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يَعِد الذكاء الصناعي بإحداث ثورة في مجموعة واسعة من المهن، في توقّع يحمل مخاوف لعدد كبير من العمال الذين يُبدون قلقاً من رؤية وظائفهم تخضع لتحوّلات أو تختفي.

ما كان قبل نوفمبر 2022 عقب إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» ليس كما بعده، فما يُسمّى الذكاء الصناعي التوليدي، أظهر قدرة على الاستجابة بطريقة موثقة لكلّ ما يُطلَب منه بلغة شائعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتقول عاملة في مجال الرسوم البيانية لم ترغب في ذكر اسمها إنّ «الناس بدءوا يدركون أنّ بعض المهارات التي طوّروها وتخصصوا بها يمكن أن يحل محلها الذكاء الصناعي بأسلوب واقعي».

وفي حالتها، أتت الصدمة من الصور التي ابتكرتها برامج منها «ميدجورني» و«ستايبل ديفيوشن» ونُشرت عبر الإنترنت في العام الماضي.

«كل شيء جديد وغير مألوف يسبّب القلق»
وهذه المرأة المتحدرة من نيويورك والمعتادة على قطاع الإعلام، الذي شهد عمليات صرف كبيرة للعاملين فيه، لم تعد متأكدة راهناً مما ستبدو عليه الوظائف في المجال الذي تعمل فيه «بغضون خمس سنوات أو حتى قبل ذلك».

وتقول المحللة النفسية المتحدرة من نيويورك كلير غوستافسون التي تطرّق عدد كبير من مرضاها إلى الذكاء الصناعي، إنّ «كل شيء جديد وغير مألوف يسبّب القلق»، مضيفة أنّ «التكنولوجيا تتقدّم بسرعة كبيرة لدرجة أنه من الصعب إيجاد نقاط مرجعية لها».

وأبدى أحد العاملين في مجال الترفيه قلقه للمعالجة النفسية ميريس باول، من مسألة تنظيم الذكاء الصناعي في السينما والتلفزيون، وهي نقطة رئيسية يُضرِب بسببها الممثلون وكتّاب السيناريو في هوليوود.

وتؤكد كلير غوستافسون أنّ «المهن الإبداعية هي التي تواجه القلق الأكبر» في هذا الشأن.

لكنّ المبرمجين والمستشارين عبر الهاتف والمتخصصين القانونيين أو الماليين أو المحاسبين أو الصحافيين باتوا أصلاً في مرمى الذكاء الصناعي التوليدي، الذي يمكنه إنتاج مقالة أو أي نصوص في ثوان.

ويشير محللون من بنك غولدمان ساكس إلى أن الذكاء الصناعي التوليدي يزيل أو يقلّص محتوى نحو 300 مليون وظيفة، بحسب دراسة نُشرت في مارس.

ويقول إريك (29 عاماً) الذي يعمل في مصرف ويعتزم تغيير مهنته «أتوقع أن تصبح وظيفتي قديمة في غضون عشر سنوات، لأنّ قدرات الذكاء الصناعي تتيح له أداء غالبية المهام التي يؤديها موظفو البنوك».

«قبول المجهول وإيجاد طرق لاستخدام التقنيات الجديدة»
وتقول كلير غوستافسون «عندما اخترق تشات جي بي تي حياة الناس، انتاب الجميع قلق حتى المعالجين النفسيين»، إذ تحدّث البعض عن احتمال استبدالهم بالذكاء الصناعي.

وتضيف المتخصصة في دعم الأشخاص الذي يواجهون تغييرات مهنية «لم يتسبب بهذا القلق الكبير على المستوى الاجتماعي سوى التغيّر المناخي وفيروس كورونا».

وتعمل مع مرضاها لمساعدتهم على «قبول المجهول وإيجاد طرق لاستخدام التقنيات الجديدة لمصلحتهم».

أما العاملة في مجال الرسوم البيانية فطوّرت أخيراً مهاراتها في مجال الترميز، وتبدي رغبة في إتقان التحرير، لكنها تشعر الآن أن أهمية المهارات ستتراجع في عالم ما بعد الذكاء الصناعي.

وتضيف «في السابق، كنت أودّ إنجاز أشياء تهمّني أو اكتساب مؤهلات أحبّها. أما اليوم، فأفكّر بكل ما سيكون مفيداً في المستقبل».

«علينا مقارنة البشر بالآلات»
ويؤكد بيتر فوكوفيتش الذي تولى الإدارة التقنية لعدد كبير من الشركات الناشئة، أنّ «0,5% إلى 1% من الأشخاص سيستفيدون» من الذكاء الصناعي، مضيفاً «أما بالنسبة إلى الآخرين، فإنها كمنطقة رمادية وتثير الذعر لأسباب معينة»..

ويتابع فوكوفيتش المقيم في البوسنة «علينا مقارنة البشر بالآلات» كي نحكم على قيمة ما ينتج.

ويقول شون يوناس العامل في مجال الرسوم البيانية ثنائية وثلاثية الأبعاد «نظراً لأن الذكاء الصناعي سيكون قادراً على القيام بالجزء الأكبر من المهام، فسأخسر عدداً من المهارات»، مؤكداً أن ذلك لا يسبب له أي ضغط، ويضيف «أرى أنّ ذلك بمثابة أداة جديدة تُضاف إلى الأدوات الأخرى».

ويرى أنّ الفنانين لا يزالون قادرين في المستقبل على أن يتميّزوا عن الذكاء الصناعي «من خلال المحافظة على أسلوب فريد».

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