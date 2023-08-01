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سلطات فرانسيسكو تتخذ إجراء ضد «تويتر» بسبب شعار «إكس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 09:43 صباحا
سلطات فرانسيسكو تتخذ إجراء ضد «تويتر» بسبب شعار «إكس»
شعار إكس على سطح مقر شركة «تويتر» وسط سان فرانسيسكو. (أ ف ب)
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أزالت شركة «إكس»، المعروفة سابقا باسم «تويتر»، شعارها الضخم والمضيء المثبت على سطح المبنى الذي يضم مكاتبها، أمس الإثنين، بعد خلاف بين شركة التكنولوجيا العملاقة وسلطات مدينة سان فرانسيسكو.

تثبيت الشعار على سطح مقر الشركة في ماركت ستريت وسط المدينة، الأسبوع الماضي، كان جزءا من خطة إيلون ماسك لإعادة تسمية شبكة التواصل الاجتماعي التي تواجه الكثير من المشاكل والاضطرابات. لكن جيران المبنى اشتكوا من الأضواء الساطعة الصادرة عن الشعار ليلا، وبعضهم عبر عن مخاوفه من أن الهيكل غير مثبت بشكل آمن على حافة السطح، وفق وكالة «فرانس برس».

شكاوى ضد «تويتر» بسبب «الإضاءة»
تلقت إدارة فحص المباني والتخطيط المدني في سان فرانسيسكو 24 شكوى بشأن الشعار، بينها شكاوى متعلقة بـ«السلامة الهيكلية والإضاءة»، وفق ما أفاد مدير الإعلام في الادارة، باتريك هانان، إلى «فرانس برس». وقال هانان: «هذا الصباح، تابع المفتشون إزالة الشعار».

وأضاف أنه يتعين على مالك العقار الذي تستأجر فيه «إكس» مكاتبها دفع رسوم تراخيص تركيب الشعار وإزالته، بالإضافة إلى تكلفة التحقيق الذي أجرته المدينة. ومنعت الشركة المفتشين الذين انتدبتهم سلطات سان فرانسيسكو من متابعة عملهم الجمعة والسبت. لكن المدينة أرسلت إنذارا للشركة، الإثنين، بأن مثل هذه اللافتات فوق مقرها تتطلب تراخيص ودفع رسوم.

ماسك تجاهل ردود الفعل القاسية
تجاهل ماسك ردود الفعل القاسية تجاه تغيير العلامة التجارية بشكل عام من «تويتر» إلى «إكس»، ورد على منشور يتناول الأمر برمز تعبيري ضاحك. وتخلى الملياردير عن شعار الطائر الأزرق المعروف عالميا الأسبوع الماضي، عندما أعاد تسمية الشركة التي يأمل تحويلها إلى تطبيق مستوحى من «وي تشات» الصيني.

ومنذ اشترى ماسك «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، في أكتوبر الماضي، تراجعت الإيرادات إلى النصف، لأسباب مرتبطة بإدارة ماسك والانتقادات وتخلي المنصة عن ضبط المحتوى.

بينما أوردت وثائق دعوى قضائية، رفعها موظفون سابقون ضد ماسك، أن الملياردير أوضح أنه لا ينوي دفع نفقات مثل إيجارات أو تعويضات نهاية الخدمة.

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