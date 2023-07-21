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قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 06:02 مساء
قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية
شعار غوغل خلال معرض فيفا تك للتكنولوجيا في باريس في 15 يونيو 2023. (أ ف ب)
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أعلنت شبكة غوغل الخميس أنها تعمل مع مؤسسات إعلامية على تصميم أداة جديدة مدعومة بالذكاء الصناعي، لمساعدة الصحفيين على إعداد مواضيعهم الإخبارية وكتابتها.

وقد كُشف عن المشروع لأول مرة من جانب جريدة «نيويورك تايمز»، التي تتعاون مع صحيفتي «واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال» في اختبار المنتج الجديد.

ولفت التقرير بالاستناد لمصادر لم يسمّها، إلى أن الأداة، المعروفة داخليا باسم «جينيسيس»، لا تزال في مرحلة اختبار مبكرة، لكن أداءها كان لافتاً لدرجة أن بعض مديري الأخبار الذين اطلعوا على قدراتها أبدوا «قلقا» من تبعاتها.

وقالت ناطقة باسم «غوغل» في بيان «بالشراكة مع ناشري الأخبار، وخصوصاً صغار الناشرين، نحن في المراحل الأولى لاستكشاف الأفكار من أجل توفير أدوات مدعومة بالذكاء الصناعي لمساعدة صحفييهم في عملهم».

وأضافت أنه «بكل بساطة، لا يُقصد بهذه الأدوات، ولا يمكنها أن تحل محل الدور الأساسي الذي يضطلع به الصحفيون في إعداد التقارير، وإنشاء مقالاتهم والتحقق منها».

وقالت الشركة إن الأداة ستشكّل ما يشبه المساعد الخاص بالصحفيين والمحررين من خلال توفير خيارات للعناوين أو أنماط الكتابة المختلفة.

تجربة «أسوشييتد برس» في استخدام الذكاء الصناعي في الكتابة الآلية للتقارير
ويأتي الإعلان عن مشروع «غوغل» بعد اتفاق بين «أوبن إيه آي» و«أسوشييتد برس» يمنح الشركة المطورة لبرنامج «تشات جي بي تي» (ChatGPT) ترخيصاً لاستخدام أرشيف الوكالة منذ العام 1985 بهدف تدريب الذكاء الصناعي.

وأشارت المنظمتان في بيان مشترك الأسبوع الماضي إلى أن الاتفاق يمنح «أوبن إيه آي» الحق في استخدام جزء من أرشيف نصوص «أسوشييتد برس»، بينما ستستفيد الأخيرة من تكنولوجيا الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» وخبرتها في تطوير المنتجات.

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وتستخدم «أسوشييتد برس» أشكالاً أخرى من الذكاء الصناعي منذ ما يقرب من عقد، بما يشمل الكتابة الآلية لتقارير أرباح الشركات وتلخيص بعض الأحداث الرياضية.

وأثار انتشار «تشات جي بي تي» منذ أواخر العام الماضي قلقاً كبيراً في قطاعات كثيرة بينها الإعلام، بفعل قدرة التطبيق على الكتابة بشكل مقنع وفي ثوانٍ عن مواضيع معقدة بمجرد مدّه بكلمات بسيطة.

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