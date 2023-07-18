«أنوف» إلكترونية تلجم نيران حرائق الغابات في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

طورت جهات صناعية كبرى أجهزة مزودة بـ«أنف» إلكتروني للمساعدة على لجم النيران ومنع تمددها من خلال رصد مصادر اندلاعها في وقت أبكر، وذلك في منطقة براندنبورغ الألمانية التي تفتك بها حرائق الغابات باستمرار.

في قلب غابة إبرسفالده الواقعة في هذه المنطقة المحيطة بالعاصمة برلين، يُضرم يورغن مولر النار في موقد مستعينًا بأغصان صنوبر، وهي شجرة منتشرة على نطاق واسع في المنطقة تُعرف بسرعة اشتعالها. يبدأ عندها الدخان بالانتشار.

وقد أتى خبير الغابات المتقاعد (69 عامًا)، لاختبار أجهزة استشعار صغيرة للغاز تعمل بالطاقة الشمسية، اخترعتها قبل عامين شركة «درياد نتووركس» Dryad Networks الناشئة التي شارك بتأسيسها في برلين.

هذه الأجهزة، المثبتة على الأشجار، مزودة بأجهزة استشعار فائقة الحساسية طوّرتها شركة «بوش»، وهي أشبه بـ«أنف» إلكتروني، بحسب مولر، إذ تراقب تركيبة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة والضغط، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

و«في غضون 10 أو 15 دقيقة، يمكننا رصد حريق على الأرض قبل اندلاع حريق مفتوح»، بسرعة أكبر بكثير من أنظمة المراقبة الضوئية التقليدية.

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آلية عمل الأنواف.. مستشعرات «استنشاق»

يستخدم المستشعر الذكاء الصناعي الذي يسمح له بالتفرقة بين حريق محتمل والغاز المنبعث، على سبيل المثال، من خلال مرور شاحنة تعمل بالديزل.

لدى عودته إلى مختبره في إبرسفالده، يدرّب مولر الجهاز أيضًا على تمييز الروائح تبعًا لأنواع الخشب. ويوضح مولر أن الجهاز «بات يشم رائحة الدخان المنبعث من غابات الصنوبر أو الزان. والذكاء الصناعي يرسم خرائط لهذا النمط والنظام البيئي».

بمجرد رصد حريق، تُرسل البيانات إلى منصة مراقبة قائمة على نظام للحوسبة السحابية (كلاود). ثم يبعث الأخير تنبيهًا إلى السلطات المحلية. وقد وُزّع حوالي 400 جهاز استشعار، بمعدل جهاز واحد لكل هكتار، في الغابة البلدية كجزء من مشروع تجريبي يهدف إلى اختبار موثوقية النظام.

نشر 120 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم

وفقا للشركة، فقد خضع النظام للاختبار سابقًا في عشر دول، بينها الولايات المتحدة واليونان وإسبانيا. وقد بيع حوالي 10 آلاف جهاز العام الماضي. وبحلول العام 2030، الهدف يقضي بنشر 120 مليون جهاز من هذا النوع في جميع أنحاء العالم.

رايموند إنغل، المسؤول عن حماية الغابات في براندنبورغ، مقتنع بأن هذا الحل يمكن أن يكون مكملًا لتقنيات الكشف البصري المستخدمة حاليًا في الولاية. ومن أعلى 105 أبراج منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، تصوّر الكاميرات بزاوية 360 درجة المناطق المحيطة، حيث كانت الحراسة مناطة بالبشر في ما مضى، وفق إنغل.

في مركز مكافحة حرائق الغابات في فونسدورف، في جنوب برلين، يعاين إنغل الصور التي أرسلتها الكاميرات. وإذا تلمس خطرصا ما، فإنه يعطي تنبيهًا فوريًا.

521 حريقًا في العام 2022

مع 521 حريقًا في العام 2022، تُعد براندنبورغ الولاية الألمانية الأكثر تضررًا من هذه المشكلة. ويقول «بسبب تغير المناخ»، فإن الأحوال الجوية «يمكن تشبيهها تمامًا بما يُسجَّل في مناطق معينة من حوض البحر الأبيض المتوسط»، مع «فترات جفاف ودرجات حرارة تقترب أحيانًا من 40 درجة».

بشكل عام، يُعد الاكتشاف المبكر بنظر إنغل أحد المفاتيح في معالجة هذه المشكلة. ويقول «كلما اكتشفنا الحريق مبكرًا، كان وصول رجال الإطفاء إلى المكان أسرع»، ما يحول دون استعار الحريق.