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الهند تطلق مهمة ناجحة للهبوط على سطح القمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 15 يوليو 2023, 02:01 مساء
الهند تطلق مهمة ناجحة للهبوط على سطح القمر
لحظة إطلاق صاروخ «شاندريان 3» الهندي. (شبكة سي إن إن الأميركية)
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نجحت الهند في إطلاق مركبة فضائية غير مأهولة إلى الجانب البعيد من سطح القمر، لتصبح رابع دولة تنفذ هبوطا ناجحا على هذا الجانب من القمر.

انطلق صاروخ «شاندريان 3» من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش الجنوبية، وسط تجمع حشود كبيرة، لمشاهدة عملية الإطلاق التاريخية. كما شاهد عملية الإطلاق أكثر من مليون شخص على المنصات الإلكترونية.

وأكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، عبر حسابها بمنصة «تويتر»، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن مركبة «شاندريان 3» وصلت إلى المدار المخصص، وبدأت رحلتها إلى القمر، لافتة إلى وضع المركبة الطبيعي.

ويتوقع، إن سارت المهمة على ما يرام، أن يحط المسبار في منطقة قريبة من القطب الجنوبي للقمر في 23 أو 24 أغسطس المقبل.

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وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، احتفالا بالمناسبة: «المهمة تحمل آمال أمتنا وأحلامها».

جرى تطوير «شاندريان 3» بواسطة منظمة أبحاث الفضاء الهندية، ويتألف من مركبة هبوط تحمل اسم «فيكرام»، ومسبار باسم «براغيان». وتستهدف المهمة جمع البيانات وإجراء سلسلة من التجارب العلمية، لمعرفة المزيد عن تكوين القمر.

بذلك، تكون الهند الدولة الرابعة في قائمة بها ثلاث دول (الولايات المتحدة وروسيا والصين) فقط حققت الإنجاز المعقد المتمثل في الهبوط السهل لمركبة فضائية على سطح القمر.

وقد عمل المهندسون في الهند على ذلك طيلة 11 عاما، لاستكشاف جزئيات الماء على سطح القمر، وقطبه الجنوبي.

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