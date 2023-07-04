إرجاء آخر رحلة للصاروخ «أريان 5»

القاهرة - بوابة الوسط

أرجئ انطلاق الرحلة الأخيرة للصاروخ «أريان 5»، المقرر أساسا الثلاثاء، من قاعدة «كورو» في غويانا الفرنسية أربع وعشرين ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، على ما أعلنت شركة «أريان سبايس».

وأوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «بسبب رياح غير مواتية على علو مرتفع فوق مركز الفضاء في غويانا، قررت أريان سبايس عدم البدء في المرحلة النهائية من عمليات التحضير للإطلاق»، المقررة أساسا بين الـ21.30 ت غ و23.05 ت غ، الثلاثاء.

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ولفتت الشركة المسؤولة عن عمليات الإطلاق إلى أن أقرب موعد لهذه العملية بات الأربعاء بين 22.00 و23.05 ت غ، شرط أن تكون الأحوال الجوية مواتية.

الرحلة السابعة عشرة بعد المئة والأخيرة لصاروخ «أريان 5»، الذي سيُسحب من الخدمة بعد 27 عاما على بدء تشغيله، ستحمل القمر الصناعي الفرنسي للاتصالات العسكرية «سيراكوز 4 ب»، وقمرًا صناعيًا تجريبيًا ألمانيًا.