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أوروبا تطلق تلسكوب «إقليدس» لاكتشاف «المادة المظلمة» للكون

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 03 يوليو 2023, 01:21 مساء
أوروبا تطلق تلسكوب «إقليدس» لاكتشاف «المادة المظلمة» للكون
تلسكوب «إقليدس» الأوروبي. (رويترز)
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أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب «إقليدس» في مهمة خاصة لاكتشاف المادة المظلمة للكون، التي تشكل 95% من الكون المعروف بالنسبة لنا، وكذلك فك لغز الظواهر الكونية الغامضة.

وانطلق تلسكوب «إقليدس»، المسمى تيمنا بعالم الرياضيات اليوناني، على متن صاروخ «فالكون» من صنع شركة «سبيس إكس»، كما نقلت «رويترز».

وتبلغ تكلفة المهمة قرابة 1.4 مليار دولار، على أن تستغرق في الفضاء ست سنوات على الأقل، وتهدف إلى تكوين فهم دقيق لطبيعة الجاذبية نفسها.

وينطلق التلسكوب «إقليدس» في رحلة تستغرق شهر تقريبا للوصول إلى المدار الشمسي على بعد مليون ميل من الأرض، وهو موقع استقرار للجاذبية بين الأرض والشمس يعرف علميا بـ« Lagrange Point Two».

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اكتشاف المادة المظلمة للكون
ومن هناك، جرى تصميم «إقليدس» لاستكشاف تطور ما يشير إليه علماء الفيزياء الفلكية على أنه «الكون المظلم»، باستخدام تلسكوب واسع الزاوية لمسح المجرات على بعد عشرة مليارات سنة ضوئية من الأرض عبر مساحة هائلة من السماء خارج منطقتنا مجرة درب التبانة.

كما أن التلسكوب مجهز بأدوات خاصة جرى تصميمها لقياس كثافة وشدة طيف الضوء للأشعة تحت الحمراء من تلك المجرات البعيدة.

وتركز المهمة على عنصرين أساسيين للكون المظلم أحدهما هو المادة المظلمة، وهي مادة كونية غير مرئية ولكن مؤثرة نظريًا يُعتقد أنها تعطي الشكل والملمس للكون. والآخر هو الطاقة المظلمة، وهي قوة غامضة يُعتقد أنها تفسر سبب تسارع توسع الكون.

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