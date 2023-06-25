«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت منصة «إنستغرام» العالمية للتواصل الاجتماعي طرح خاصية جديدة تُمكِّن المستخدمين من تحميل المقاطع المصورة القصيرة «ريلز»، في مسعى لمنافسة التطبيق الشهير «تيك توك».

وأضافت «إنستغرام» خاصية جديدة لطالما طالب بها المستخدمون، وذلك لزيادة المنافسة مع التطبيقات الأخرى، ومكن المستخدمين من تحميل المقاطع المصورة القصيرة «ريلز» وإعادة نشرها في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حسب جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وساعدت قدرة مستخدمي «تيك توك» على تحميل نسخة ذات علامة مائية من مقاطع الفيديو المفضلة لديهم ونشرها في أي مواقع أخرى عبر الإنترنت على الارتقاء بالمنصة المملوكة لشركات صينية، وتحويل التطبيق من مجرد موقع للتواصل الاجتماعي إلى ظاهرة عالمية.

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وتأمل «إنستغرام» جذب مستخدمين جدد لخاصية «ريلز» بهذه الخاصية الجديدة. وأعلن المدير التنفيذي للمنصة، أدم موسيري، الخاصية الجديدة عبر صفحته على المنصة، مستخدمًا خاصية قنوات البث الجديدة.

وتتيح المنصة العالمية خاصية الحماية للحسابات الشخصية الخاصة، وتمنع المستخدمين من تحميل المقاطع المصورة لهم، كما تسمح للحسابات العامة بإبطال مفعول الخاصية الجديدة.

وستكون الخاصية الجديدة متاحة في الولايات المتحدة فقط في الوقت الحالي، على أن تتوافر في باقي أنحاء العالم في وقت قريب.