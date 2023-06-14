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«ميتا» تعد بنموذج أكثر تطورا للذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 02:20 مساء
«ميتا» تعد بنموذج أكثر تطورا للذكاء الصناعي
شعار «ميتا» على أحد الأجهزة اللوحية في تولوز الفرنسية، 12 يناير 2023. (أ.ف.ب)
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هاجم مسؤول رفيع المستوى في شركة «ميتا» (فيسبوك - إنستغرام) تقنية الذكاء الصناعي التوليدي التي يستند إليها برنامج «تشات جي بي تي»، قائلا إن هذه التقنية باتت في مرحلة ركود، وواعدا بنموذج جديدة للذكاء الصناعي أقرب للذكاء البشري. وقال المدير العلمي للذكاء الصناعي في «ميتا»، يان لوكون، في تصريح للصحفيين: «الذكاء الصناعي الراهن والتعلم الآلي عديما الفائدة»، مضيفا: «البشر يتحلّون بالمنطق، بينما الآلات تفتقر لذلك»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

وفي الوقت الذي كان يتحدث فيه لوكون على هامش حدث مُقام في باريس، عرضت «ميتا» نموذجا جديدا للذكاء الصناعي يسمى «إيمدج جوينت إمبيدينغ بريديكتيف أركيتكتشر» (Image Joint Embedding Predictive Architecture - I-JEPA).

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وأوضحت «ميتا» أن هذه التقنية الرؤيوية الحاسوبية «تتعلّم من خلال إنشاء نموذج داخلي للعالم الخارجي عبر مقارنة عروض تجريدية للصور بدل مقارنة عناصر الصور نفسها»، وتعتمد حاليا برامج الذكاء الصناعي التوليدي مثل «تشات جي بي تي» أو «بارد» من «غوغل» على نماذج لغوية مدرّبة على قواعد بيانات ضخمة، لتتمكن من التنبؤ بالكلمة التي يُفترض أن تلي الأخرى حتى إنشاء مختلف أنواع النصوص (أطروحات - قصائد...)، كما تعمل برامج، بينها «دال-إيه» و«ميدجورني»، استنادا إلى المبدأ نفسه لإنتاج صور.

أخطاء غبية
وقال لوكون: «ما جرى التوصل إليه هو ثورة أصلا»، مضيفا: «إذا جرى تدريب نموذج باستخدام ألف أو ألفي مليار رمز، فسيبدو أنه قادر على الفهم، لكنه في الواقع يرتكب أخطاء غبية أو منطقية»، على ما ذكرته «فرانس برس». ولفتت «ميتا»، في بيان، إلى أن «الأساليب التوليدية تركز كثيرا على التفاصيل بدل التقاط مفاهيم شاملة قابلة للتنبؤ بها، ثم تواجه تاليا صعوبة في إنشاء صور التقطها بشر بطريقة دقيقة».

وتتيح «I-JEPA»، التي تستند إلى رؤية العالِم الفرنسي، للآلة التفكير بشكل مجرّد كالبشر، وستكون مُتاحة لأي باحث يرغب في اختبارها. وأكد رئيس «ميتا»، مارك زوكربيرغ، في صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»، أن هدف هذه التقنية «ابتكار تقنية للذكاء الصناعي تعكس بصورة أفضل الطريقة التي يفهم البشر من خلالها العالم». مشيرا إلى أن «النماذج التوليدية باتت من الماضي»، موضحا: «سنتخلى عنها لمصلحة تقنيات تنبؤية»، على غرار النموذج الذي عرضته المجموعة الأميركية.

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