الذكاء الصناعي يوسع نطاقه إلى عالم الأموات

القاهرة - بوابة الوسط

تتيح شركات ناشئة لزبائنها إمكانية البقاء على اتصال افتراضي مع أشخاص فارقوا الحياة بالاعتماد على الذكاء الصناعي، في مجال لا يزال يلفه غموض كبير، ويثير تساؤلات كثيرة.

ففي فيديو ترويجي، تجلس «ريو سون يون» أمام ميكروفون وشاشة عملاقة، يظهر فيها زوجها الذي توفي قبل بضعة أشهر، ويقول لها: «عزيزتي. هذا أنا»، لتنهمر دموعها، وتبدأ ما يشبه الحوار معه، بحسب «فرانس برس».

وبعد علمه بإصابته بسرطان في المراحل النهائية، استعان هذا الكوري الجنوبي البالغ 76 عاما، واسمه لي «بيونغ هوال»، بشركة «ديب براين إيه آي» التي سجلت مقاطع مصورة له على مدى ساعات، لإنجاز نسخة رقمية عنه يمكنها الرد على أسئلة.

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

يوضح رئيس قسم التطوير في «ديب براين إيه آي» جوزيف مورفي تفاصيل بشأن البرنامج المسمى «ري ميموري»: «نحن لا ننشئ محتوى جديدا»، أي أن هذه التكنولوجيا لا تولّد عبارات لم يكن المتوفى لينطق بها أو يكتبها خلال حياته.

المبدأ نفسه تعتمده شركة «ستوري فايل» التي استعانت بالممثل «ويليام شاتنر»، البالغ 92 عاما، كوجه ترويجي على موقعها.

ويقول ستيفن سميث، رئيس هذه الخدمة التي يستخدمها الآلاف بحسب الشركة: «نهجنا يقوم على الاحتفاظ بالسحر الخاص بهذا الشخص لأطول فترة ممكنة خلال حياته، ثم استخدام الذكاء الصناعي».

ويبيّن «سميث» بشأن «ستوري فايل»: «هذا مجال حساس أخلاقيا، ونحن نتخذ احتياطات كبيرة».

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وفي الصين، تقدم شركات متخصصة في تنظيم الجنازات إمكانية التفاعل افتراضيا مع الأشخاص المتوفين في أثناء جنازتهم بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

تسجيل فيديوهات مسبقة

في بداية أبريل، أثار رائد الأعمال والمهندس «براتيك ديساي» ضجة من خلال دعوته الأشخاص إلى البدء بالتقاط تسجيلات بالصوت أو الفيديو للوالدين وكبار السن والأقارب، لافتا إلى أنه بدءا من نهاية هذا العام سيكون ممكنا إنشاء شخصية افتراضية بتقنية التجسيد الرمزي (أفاتار) لشخص متوفى، وموضحا أنه يعمل على مشروع في هذا الاتجاه.

وقد أثارت الرسالة، التي نُشرت على تويتر، زوبعة من الانتقادات، مما دفعه إلى التأكيد بعد بضعة أيام أنه ليس نابش قبور. وقال: «هذه مسألة شخصية للغاية، وأنا أعتذر بصدق، لأني أذيت أشخاصا».

تحديات فلسفية

بعد وفاة صديقها المقرب في حادث سيارة العام 2015، أنشأت المهندسة الروسية يوجينيا كيودا، المقيمة في كاليفورنيا، روبوت محادثة سمّته «رومان» على اسم صديقها الراحل، ومدّته بآلاف الرسائل القصيرة التي أرسلها لأقاربه، بهدف إنشاء ما يشبه النسخة الافتراضية عنه.

خدمة «ريبليكا»

ثم أطلقت العام 2017 خدمة «ريبليكا» التي تقدم بعض برامج الدردشة الشخصية الأكثر تطورا في السوق، والتي يمضي بعض المستخدمين ساعات عدة في التحدث معها يوميا.

لكن على الرغم مما حصل مع «رومان»، فإن «ريبليكا» ليست منصة مصممة لإعادة استحضار شخص عزيز، على ما حذرت ناطقة باسم الشركة.

بينما تسعى شركة «سومنيوم سبايس»، ومقرها لندن، للاعتماد على «الميتافيرس» من أجل صنع نسخ افتراضية عن المستخدمين خلال حياتهم، وسيكون لهم وجود خاص، من دون تدخل بشري، في هذا العالم الموازي بعد وفاتهم.

ويقر المدير العام للشركة «أرتور سيشوف» بأن هذه الخدمة ليست موجهة للجميع بالطبع، وذلك في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب حول منتج الشركة المسمى «ليف فوريفر»، الذي أعلنت التوجه لإطلاقه نهاية العام. ويضيف: «هل أريد أن ألتقي بجدي بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ سيكون ذلك متاحا لمن يريد ذلك».

السؤال الذي يُطرح هنا هو: لأي مدى يمكن القبول بوجود افتراضي لشخص محبوب متوفى يمكنه، بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، قول أشياء لم يقلها قبل وفاته؟!.