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علاج واعد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 10:42 صباحا
علاج واعد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة
امرأة تخضع لصورة إشعاعية للثدي في مدينة مارسيليا الفرنسية، أكتوبر 2017. (أرشيفية: أ ف ب)
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أظهرت اختبارات على علاج لسرطان الثدي في مراحله المبكرة أنه يقلل من خطر تكرار الإصابة بـ25%، بحسب نتائج تجربة سريرية كبيرة نُشرت الجمعة، مما يبعث آمالا لمريضات كثيرات.

وكُشفت هذه النتائج الأولية في أكبر مؤتمر سنوي لأخصائيي السرطان، استضافته الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري في شيكاغو. وعلقت أخصائية الأورام في جامعة شيكاغو ريتا ناندا، التي لم تشارك في هذا العمل، على النتائج قائلة: «هذه تجربة سريرية مهمة للغاية ستغير ممارسات الأطباء».

«ريبوسيكليب».. علاج جديد لسرطان الثدي
طُوّر هذا العلاج، الذي يحمل اسم «ريبوسيكليب»، بواسطة شركة «نوفارتيس» ضد أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعا الذي يُسمى «إتش آر +/ إتش آر 2-». هذا العلاج مستخدم بالفعل (مع العلاج الهرموني) لدى المرضى المصابين بالسرطان في مرحلة متقدمة.

كان الهدف من هذه الدراسة الجديدة اختبار هذا الدواء لسرطانات المرحلة المبكرة (1 إلى 3). وتشتمل إدارة هذا المرض بشكل عام على تدخلات جراحية وعلاج إشعاعي، وربما على العلاج الكيميائي، تتبعها سنوات من العلاج الهرموني.

على الرغم من ذلك، فإن «ثلث المرضى المصابين بسرطان الثدي في المرحلة الثانية سيتكرر ظهور المرض لديهم»، وفق ما أعلن أخصائي الأورام بجامعة كاليفورنيا دينيس سلامون، الذي عرض النتائج خلال مؤتمر صحفي. ويمكن أن يعاود المرض الظهور خلال فترة تتراوح بين عقدين وثلاثة عقود بعد التشخيص.

وقد شارك أكثر من 5000 شخص في التجربة السريرية، نصفهم تناول الـ«ريبوسيكليب» والهرمونات، والنصف الآخر تلقى العلاج الهرموني وحده. وبحسب النتائج الأولية، جرى تقليل خطر تكرار الإصابة 25% لدى الفئة التي تلقى أفرادها العلاج بالـ«ريبوسيكليب».

يعمل «ريبوسيكليب» عن طريق استهداف البروتينات «سي دي كي 4» و«سي دي كي 6» التي تؤثر على نمو الخلايا السرطانية. وهناك نوعان آخران من علاجات مثبطات بروتينات «سي دي كي»: «بالبوسيكليب» و«أبيماسيكليب»، وهما معتمدان أيضاً لعلاج سرطان الثدي النقيلي.

وقد جرت الموافقة أيضاً على «أبيماسيكليب» أخيراً في الولايات المتحدة، لعلاج المرض في مراحله المبكرة، ولكن فقط للنساء المعرضات لخطر تكرار الإصابة التي تتأثر فيها أيضاً العقد الليمفاوية. ويمكن أن يمثّل «ريبوسيكليب» خياراً للنساء اللواتي لا تتأثر لديهنّ العقد الليمفاوية بالإصابة، وفق ريتا ناندا.

وقال رئيس قسم الأورام الطبية في معهد كوري جان - إيف بيرغا، خلال مؤتمر صحفي منفصل: «من المحتمل أن يكون هناك الكثير من النقاش حول مستوى الفائدة للمرضى، ونوع الآثار الجانبية، والمرضى الذين لديهم فائدة حقيقية لاستخدام هذا النوع من الأدوية للوقاية».

وتُشخّص أكثر من مليوني إصابة كل عام في جميع أنحاء العالم بسرطان الثدي، الذي يسبب أكثر من 600 ألف حالة وفاة سنوياً، وتُجرى معظم التشخيصات في مرحلة مبكرة.

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