العالم أمام «نقطة تحول» بفعل الذكاء الصناعي بحسب رئيس شركة «نفيديا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس شركة «نفيديا» جنسن هوانغ أن العالم بات أمام «نقطة تحول في عصر الحوسبة الجديد»، في أول كلمة يدلي بها على الملأ منذ أربع سنوات، خلال مشاركته في معرض «كومبيوتكس» للتكنولوجيا في تايوان أمس الإثنين، حيث عرض مجموعة منتجات متعلقة بالذكاء الصناعي .

وشهدت الشركة التايوانية الأميركية المصنعة للرقائق الإلكترونية، التي تحظى باهتمام كبير منذ طفرة الذكاء الاصطناعي، قفزة في قيمتها السوقية بنسبة 25% الأربعاء، إلى ما يقرب من تريليون دولار، بعد نتائج ربع سنوية مدعومة بطلب كبير فاق التوقعات بكثير.

تأسست «نفيديا» قبل 30 عاماً على يد جنسن هوانغ، وهي معروفة بصنع شرائح رسومات مطلوبة في ألعاب الفيديو، أصبحت في ما بعد محركات لعمليات معقدة ينطوي عليها الذكاء الصناعي، وهو ما يُعرف باسم الحوسبة المتسارعة.

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وتُعد رقائقها مكوناً رئيسياً في ثورة الذكاء الصناعي التوليدية، وهي قادرة على توفير أجهزة الحوسبة اللازمة لسيل المحتوى المعقد في ثوانٍ من مراكز البيانات حول العالم.

وقال رئيس «نفيديا» أمام جمهور صغير «لم ألقِ خطاباً عاماً منذ أربع سنوات. تمنّوا لي التوفيق!».

وأضاف «لقد وصلنا إلى نقطة تحول لعصر جديد للحوسبة».

ومن بين المنتجات الجديدة المعروضة، منصة كمبيوترعملاق للذكاء الصناعي تسمى DGX GH200، قال هوانغ إنها الآن «في مرحلة الإنتاج الكامل».

مهام حوسبة أكثر تعقيداً

وأضاف «يسعدنا أن تكون غوغل كلاود وميتا ومايكروسوفت الشركات الأولى في العالم التي يمكنها الوصول إلى هذه المنصة».

وحسب قوله، فإن هذه المنصة مخصصة «للبحث الاستكشافي على الجبهة الرائدة، أي حدود الذكاء الصناعي».

من الناحية النظرية، سيساعد الكمبيوتر العملاق الجديد شركات التكنولوجيا على إنشاء المزيد من المنتجات ذات الصلة بالذكاء الصناعي، والتي تتطلب مهام حوسبة أكثر تعقيداً.