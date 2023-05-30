  • Alwasat News
Atwasat

العالم أمام «نقطة تحول» بفعل الذكاء الصناعي بحسب رئيس شركة «نفيديا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 10:36 صباحا
العالم أمام «نقطة تحول» بفعل الذكاء الصناعي بحسب رئيس شركة «نفيديا»
لافتة أمام مقر شركة نفيديا في مدينة سانتا كلاريا بولاية كاليفورنيا الأميركية، 22 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

اعتبر رئيس شركة «نفيديا» جنسن هوانغ أن العالم بات أمام «نقطة تحول في عصر الحوسبة الجديد»، في أول كلمة يدلي بها على الملأ منذ أربع سنوات، خلال مشاركته في معرض «كومبيوتكس» للتكنولوجيا في تايوان أمس الإثنين، حيث عرض مجموعة منتجات متعلقة بالذكاء الصناعي .

وشهدت الشركة التايوانية الأميركية المصنعة للرقائق الإلكترونية، التي تحظى باهتمام كبير منذ طفرة الذكاء الاصطناعي، قفزة في قيمتها السوقية بنسبة 25% الأربعاء، إلى ما يقرب من تريليون دولار، بعد نتائج ربع سنوية مدعومة بطلب كبير فاق التوقعات بكثير.

تأسست «نفيديا» قبل 30 عاماً على يد جنسن هوانغ، وهي معروفة بصنع شرائح رسومات مطلوبة في ألعاب الفيديو، أصبحت في ما بعد محركات لعمليات معقدة ينطوي عليها  الذكاء الصناعي، وهو ما يُعرف باسم الحوسبة المتسارعة.

- شركات الإعلان تعوّل على الذكاء الصناعي لتعزيز الابتكار
- تطوير الذكاء الصناعي يتطلب استثمارات طائلة بأيدى عمالقة التكنولوجيا

وتُعد رقائقها مكوناً رئيسياً في ثورة الذكاء الصناعي التوليدية، وهي قادرة على توفير أجهزة الحوسبة اللازمة لسيل المحتوى المعقد في ثوانٍ من مراكز البيانات حول العالم.

وقال رئيس «نفيديا» أمام جمهور صغير «لم ألقِ خطاباً عاماً منذ أربع سنوات. تمنّوا لي التوفيق!».

وأضاف «لقد وصلنا إلى نقطة تحول لعصر جديد للحوسبة».

ومن بين المنتجات الجديدة المعروضة، منصة كمبيوترعملاق للذكاء الصناعي تسمى DGX GH200، قال هوانغ إنها الآن «في مرحلة الإنتاج الكامل».

مهام حوسبة أكثر تعقيداً
وأضاف «يسعدنا أن تكون غوغل كلاود وميتا ومايكروسوفت الشركات الأولى في العالم التي يمكنها الوصول إلى هذه المنصة».

وحسب قوله، فإن هذه المنصة مخصصة «للبحث الاستكشافي على الجبهة الرائدة، أي حدود الذكاء الصناعي».

من الناحية النظرية، سيساعد الكمبيوتر العملاق الجديد شركات التكنولوجيا على إنشاء المزيد من المنتجات ذات الصلة بالذكاء الصناعي، والتي تتطلب مهام حوسبة أكثر تعقيداً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟

المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟
فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري

فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري
الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية

الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية
السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ 50 عاماً في جائزة موناكو الكبرى لـ«فورمولا 1»

ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ 50 عاماً في جائزة موناكو الكبرى ...
الثلاثي المصاب يؤرق غوارديولا قبل نهائي كأس إنجلترا

الثلاثي المصاب يؤرق غوارديولا قبل نهائي كأس إنجلترا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة للصحفيين

المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة للصحفيين
الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
تشيلسي يعلن التعاقد مع المدرب بوكيتينو لبحث النهضة السريعة من الكبوة

تشيلسي يعلن التعاقد مع المدرب بوكيتينو لبحث النهضة السريعة من الكبوة
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)

فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو ...
مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر

مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تطوير الذكاء الصناعي يتطلب استثمارات طائلة بأيدى عمالقة التكنولوجيا
تطوير الذكاء الصناعي يتطلب استثمارات طائلة بأيدى عمالقة ...
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)
الدخان المتصاعد من الحرائق يسهم في تبريد المساحات المحترقة بكندا
الدخان المتصاعد من الحرائق يسهم في تبريد المساحات المحترقة بكندا
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في ...
دراسة: تلوث الهواء في أنفاق مترو باريس أعلى بكثير من المستويات المقبولة
دراسة: تلوث الهواء في أنفاق مترو باريس أعلى بكثير من المستويات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية ......
علماء فلك يكتشفون «أكبر» انفجار كوني على الإطلاق
علماء فلك يكتشفون «أكبر» انفجار كوني على الإطلاق...
الذكاء الصناعي يحيل «الكلمات المفتاحية» إلى التقاعد المريح
الذكاء الصناعي يحيل «الكلمات المفتاحية» إلى التقاعد المريح...
الذكاء الصناعي يؤرق العاملين في مجال السرد الصوتي
الذكاء الصناعي يؤرق العاملين في مجال السرد الصوتي...
«تويتر» ستلغي كل الحسابات غير النشطة
«تويتر» ستلغي كل الحسابات غير النشطة...
المزيد
العالم أمام «نقطة تحول» بفعل الذكاء الصناعي بحسب رئيس شركة «نفيديا»
العالم أمام «نقطة تحول» بفعل الذكاء الصناعي بحسب رئيس شركة ......
الزراعة الدائمة تمد جذورها في تونس المهددة بتغير المناخ
الزراعة الدائمة تمد جذورها في تونس المهددة بتغير المناخ...
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في......
دراسة: تلوث الهواء في أنفاق مترو باريس أعلى بكثير من المستويات المقبولة
دراسة: تلوث الهواء في أنفاق مترو باريس أعلى بكثير من ......
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في......
المزيد