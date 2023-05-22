انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق صاروخ في مهمة خاصة تُنظمها شركة «سبيس إكس» الأميركية، الأحد، إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقم يضم أول سعوديَّين أحدهما امرأة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وانطلق صاروخ «فالكون 9» من إنتاج «سبيس إكس» الذي يقلّ ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة «ناسا» بيغي ويتسن ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر.

- مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما سيدة

ويفترض أن يجري أفراد الطاقم الأربعة نحو 20 تجربة أثناء إقامتهم، تتعلق واحدة منها بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.

وسينضم هؤلاء إلى رواد الفضاء السبعة الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية، وهم ثلاثة روس وثلاثة أميركيين ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي أصبح الشهر الفائت أول مواطن عربي يسير في الفضاء.