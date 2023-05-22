  • Alwasat News
Atwasat

انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 12:30 صباحا
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية
أفراد الطاقم الأربعة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

انطلق صاروخ في مهمة خاصة تُنظمها شركة «سبيس إكس» الأميركية، الأحد، إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقم يضم أول سعوديَّين أحدهما امرأة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وانطلق صاروخ «فالكون 9» من إنتاج «سبيس إكس» الذي يقلّ ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة «ناسا» بيغي ويتسن ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر.

- مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما سيدة

ويفترض أن يجري أفراد الطاقم الأربعة نحو 20 تجربة أثناء إقامتهم، تتعلق واحدة منها بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.

وسينضم هؤلاء إلى رواد الفضاء السبعة الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية، وهم ثلاثة روس وثلاثة أميركيين ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي أصبح الشهر الفائت أول مواطن عربي يسير في الفضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي

يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية

فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا

شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات

عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت ...
خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على ...
باتيلي: فريق الاتصال الحكومي قدم مقترحًا للتعاون لدعم العملية الانتخابية

باتيلي: فريق الاتصال الحكومي قدم مقترحًا للتعاون لدعم العملية الانتخابية
فتحي البعجة عن إيقاف باشاغا: صفقة بين أطراف تسعى إلى إطالة الأزمة

فتحي البعجة عن إيقاف باشاغا: صفقة بين أطراف تسعى إلى إطالة الأزمة
مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود

مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الذكاء الصناعي يؤرق العاملين في مجال السرد الصوتي
الذكاء الصناعي يؤرق العاملين في مجال السرد الصوتي
الذكاء الصناعي يحيل «الكلمات المفتاحية» إلى التقاعد المريح
الذكاء الصناعي يحيل «الكلمات المفتاحية» إلى التقاعد المريح
«وحوش سماوية» في مجرة ظهرت قبل أكثر من 10 مليارات سنة
«وحوش سماوية» في مجرة ظهرت قبل أكثر من 10 مليارات سنة
«اختبار دم» قد يساعد في منع الإجهاض التلقائي
«اختبار دم» قد يساعد في منع الإجهاض التلقائي
«تشات جي بي تي» يتوسع إلى الهواتف الذكية
«تشات جي بي تي» يتوسع إلى الهواتف الذكية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خسوف شبه ظلي للقمر الجمعة (5 مايو)
خسوف شبه ظلي للقمر الجمعة (5 مايو)...
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من ......
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في ......
قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني عبر «إيرتاغ»
قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني ......
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى ......
المزيد
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية...
تطوير الذكاء الصناعي يتطلب استثمارات طائلة بأيدى عمالقة التكنولوجيا
تطوير الذكاء الصناعي يتطلب استثمارات طائلة بأيدى عمالقة ......
مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما سيدة
مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما سيدة...
«تشات جي بي تي» يتوسع إلى الهواتف الذكية
«تشات جي بي تي» يتوسع إلى الهواتف الذكية...
«اختبار دم» قد يساعد في منع الإجهاض التلقائي
«اختبار دم» قد يساعد في منع الإجهاض التلقائي...
المزيد