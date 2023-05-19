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«تشات جي بي تي» يتوسع إلى الهواتف الذكية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 01:13 مساء
«تشات جي بي تي» يتوسع إلى الهواتف الذكية
شاشة هاتف يظهر عليها شعار «تشات جي بي تي»، أمام خلفية عليها شعار «أوبن آيه أي»، في تولوز الفرنسية، 23 يناير 2023. (أ ف ب)
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أطلقت شركة «أوبن إيه ىي»، الخميس تطبيقاً مخصصاً للهاتف المحمول من برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، الذي يشهد أصلاً نمواً هائلاً على الإنترنت وتثير قدراته المذهلة الإعجاب والقلق في آن واحد.

وبات التطبيق الجديد متاحاً على أجهزة «آي فون» في الولايات المتحدة، كبداية، على أن يتوافر «قريباً» في دول أخرى وعلى الهواتف المحمولة العاملة وفق نظام «اندرويد» (غوغل)، وفقًا لبيان صادر عن الشركة الناشئة التي تتخذ كاليفورنيا مقراً.

وسيكون التطبيق مجانياً كما الموقع على الإنترنت، وسيتيح للمستخدمين أن يناقشوا روبوت المحادثة وأن يطلبوا منه مهاما عدة، ككتابة رسائل وشرح مفاهيم تقنية واقتراح أفكار وتلخيص نصوص، وفق وكالة «فرانس برس».

إطلاق نسخة تجريبية
وأُطلِق موقع «تشات جي بي تي» في نهاية نوفمبر الماضي، وتجاوز عدد مستخدميه في أسبوع واحد مليوناً، وهو رقم قياسي، وبعد شهرين، أصبح عدد مستخدميه النشطين نحو 100 مليون شهرياً، وهو رقم قياسي آخر وفقاً لدراسة من «يو بي إس» نشرتها وسائل الإعلام.

وبادرت «مايكروسوفت» التي تُعدّ المستثمر الرئيسي في «أوبن إيه آي»، إلى دمج النموذج اللغوي الذي يقوم عليه «تشات جي بي تي» في محركها للبحث «بينغ»، فيما شارفت «غوغل» على إطلاق نسخة تجريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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