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«تويتر» تعتزم إضافة خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر المنصة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 01:46 مساء
«تويتر» تعتزم إضافة خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر المنصة
رئيس «تويتر» إيلون ماسك، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس «تويتر» إيلون ماسك، الرامي إلى جعل الشبكة تطبيقا «متعدد الأغراض»، الثلاثاء أنه سيكون من الممكن قريبا إجراء مكالمات صوتية ومرئية من المنصة.

وقال على «تويتر»، «ستضاف الدردشات الصوتية والمرئية قريبا من حسابكم إلى أي مستخدم لهذه المنصة، ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أي مكان في العالم من دون إعطائهم رقم هاتفكم».

وبالتالي، سيقدم «تويتر» أداة مشابهة لتلك المتوافرة حاليا على شبكتَي «إنستغرام» و«فيسبوك» خصوصا.

إتاحة إمكانية تشفير الرسائل
ويعتزم الملياردير الذي اشترى المنصة مقابل 44 مليار دولار في نهاية أكتوبر، إتاحة إمكان تشفير الرسائل الخاصة الأربعاء، وكتب «هذا النظام سيصبح أكثر تعقيدا بسرعة».

- «تويتر» ستلغي كل الحسابات غير النشطة

ومنذ تسلمه رئاسة «تويتر»، أجرى إيلون ماسك سلسلة تغييرات، مضيفا ميزات جديدة على الخدمة، أحيانا بطريقة فوضوية، وكان قد أعلن في نوفمبر عزمه تحويل «تويتر» إلى تطبيق «متعدد الأغراض» يسمح، من بين أمور أخرى، بالرسائل المشفرة والتغريدات الطويلة ووسائل الدفع.

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