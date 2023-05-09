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«تويتر» ستلغي كل الحسابات غير النشطة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 02:55 مساء
«تويتر» ستلغي كل الحسابات غير النشطة
حساب إيلون ماسك عبر «تويتر» على هاتف محمول وفي الخلفية شعار الشبكة (أ ف ب)
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أعلن إيلون ماسك أن الحسابات غير النشطة في «تويتر» منذ سنوات ستُلغى من المنصة، في أحدث قرار له يرمي إلى تعزيز نشاط الشبكة الاجتماعية.
وغرّد مالك «تويتر» عبر صفحته: «سنزيل الحسابات التي لم تكن نشطة بتاتا منذ سنوات، لذلك ستلاحظون أنّ عدد متابعيكم سينخفض».
ومنذ استحواذه على المنصة لقاء 44 مليار دولار نهاية أكتوبر، أطلق ماسك تغييرات كبيرة في «تويتر»، من خلال صرفه عددا كبيرا من الموظفين واتخاذه قرارات استفزازية وإحداثه تغييرات فوضوية، حسب وكالة «فرانس برس».
تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»
وفيما توقف عدد من المعلنين عن التعامل مع موقع «تويتر» والتطبيق الخاص به، لا تبدو أن صيغة الاشتراك المدفوع الجديدة «تويتر بلو» ستعوض الخسائر، حسب محللين.
إلا أن رئيس شركتَي «تسلا» و«سبايس إكس» يواصل إحداث تغييرات جذرية في «تويتر»، مدفوعا بعودة عدد كبير من محبيه إلى المنصة.

استطلاع رأي للمستخدمين
وفي استطلاع للرأي أطلقه الأحد، وجه سؤالا إلى مستخدمي «تويتر»: «نعمل جاهدين لجعل المنصة ممتعة بقدر الإمكان.. كيف تقارنوها بما كانت عليه قبل ستة أشهر؟».
وأتت النتيجة بأنّ نحو 46% من أصل 1.5 مليون مشارك في الاستطلاع أجابوا بأفضل، و38% صوتوا لخيار أسوأ.
وتشير شركة «إنسايدر إنتلدجنس» للأبحاث، إلى أنّ عائدات «تويتر» ستنخفض بنسبة 28% هذا العام، لأنّ المعلنين لا يثقون في ماسك وفي مقابلة مع «بي بي سي»، أكد ماسك عكس ذلك، لافتا إلى أنّ الشركة لاحظت عودة المعلنين وكانت تقريبا عند نقطة التعادل.

صدمة لمستخدمي «تويتر» في بداية أبريل
 

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