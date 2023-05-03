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«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 08:37 مساء
«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي
شعار ميتا في دافوس في 20 مايو 2022 (أ ف ب)
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حذرت شبكة ميتا «المالكة خصوصًا لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب»، الأربعاء، من أن قراصنة معلوماتية يركبون موجة الذكاء الصناعي التوليدي من خلال الترويج لبرامج تشبه أدوات هذه التكنولوجيا الحديثة، لكنها تُستخدم في الواقع لخداع المستخدمين.

وقال مدير أمن أنظمة المعلوماتية لدى ميتا غاي روزين خلال مؤتمر صحفي «منذ شهر مارس، حددت عمليات المسح التي أجريناها عشر مجموعات من البرامج الضارة التي تدّعي أنها تابعة لبرنامج (تشات جي بي تي) وواجهات أخرى مماثلة لخرق حسابات الإنترنت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

هوية الجهات الخبيثة
وأشار إلى أن الجهات الخبيثة (بمن فيهم قراصنة المعلوماتية ومرسلو البريد العشوائي) يبحثون دائمًا عن أحدث الاتجاهات، أي تلك التي «تأسر خيال» الجمهور، مثل العملات المشفرة، قبل سقوطها.

وفي هذا الإطار، تثير قدرة واجهة «تشات جي بي تي»، المطورة من شركة «أوبن ايه آي»، على التحدث بسلاسة مع البشر وإنشاء تعليمات برمجية وكذلك رسائل بريد إلكتروني وأطروحات، حماساً هائلاً لدى المستخدمين.

ورصدت فرق أمن المعلوماتية التابعة لـ«ميتا» إضافات مزيفة لمتصفحات الإنترنت تدّعي أنها تحتوي على أدوات للذكاء الصناعي التوليدي. وشدد غاي روزن على أن بعض هذه الإضافات كان يحوي فعلاً على مثل هذه الأدوات، «ربما ليبدو موثوقاً في أعين منصات التحميل أو المستخدمين». ولكن بمجرد تثبيتها على الجهاز، فإنها تسمح لقراصنة المعلوماتية باختراق البيانات الشخصية، على سبيل المثال.

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«ميتا» اكتشفت أكثر من 100 رابط خبيث
أوضح غاي روزن أن «ميتا» اكتشفت وحظرت أكثر من 100 رابط خبيث يحمل إشارات إلى «تشات جي بي تي» أو برامج أخرى مماثلة، ومنعت نشرها في الإعلانات أو أي محتوى آخر على فيسبوك وإنستغرام.

مثل سائر شبكات الإنترنت العملاقة، تستثمر «ميتا» بكثافة في الذكاء الصناعي، والذي يبدو أن إمكاناته تتجاوز حتى المتخصصين والمهندسين في هذا القطاع. لكنّ هذا المنحى الجديد في قطاع التكنولوجيا يحمل أيضاً الكثير من المخاطر، خصوصاً إذا ما استُخدم لأغراض التضليل على المنصات الرئيسية.

قال مدير الممارسات الأمنية في ميتا ناثانيال غليتشر: «نحن نستعد لذلك»، و«لدينا فرق تفكر في إمكانات إساءة استخدام (الذكاء الصناعي) التوليدي) وما الدفاعات التي يجب وضعها لمنع حصول ذلك».

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