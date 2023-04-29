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شركة أميركية تطمح لإقامة محطات وقود في الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 02:37 مساء
شركة أميركية تطمح لإقامة محطات وقود في الفضاء
تصوير فني نشرته شركة «أوربيت فاب» لمحطة وقود فضائية تزود قمرا صناعيا بالوقود (أ ف ب)
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«هل يمكن أن يصبح التزود بالوقود مألوفا في الفضاء كما هي الحال على الأرض»؟ سؤال تطمح شركة «أوربيت فاب» الأميركية إلى الإجابة عنه وبناء أولى محطات الخدمة الفضائية، سعيا إلى إطالة عمر الأقمار الصناعية التي بات نشرها في الفضاء قطاعا مزدهرا.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية التي تأسست العام 2018 دانييل فايبر، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»: «في حال كان بالإمكان تزويد الأقمار الصناعية بالوقود في الفضاء، فلا داعي إذن للتخلي عنها وتفككها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض أثناء عودتها»، مشيرا إلى أن الأقمار الصناعية تشكل راهنا سلعا يمكن التخلص منها، وهو ما يعد خطوة تنطوي على حماقة لأنها باهظة الثمن.

لماذا تحتاج الأقمار الصناعية إلى الوقود؟
وتستخدم الأقمار الصناعية ألواحها الشمسية لتزويد أجهزتها (كاميرا، راديو...) بالكهرباء، لكنها بحاجة إلى الوقود لكي تتحرّك في الفضاء.

ويقول فايبر، تزامنا مع إقامة حدثين سنويين لقطاع الصناعات الفضائية في كولورادو سبرينغز الأميركية، إن الأجسام تنحرف بصورة مستمرة وبسرعة كبيرة عن مساراتها في الفضاء، وتصبح في أماكن مختلفة عمّا ينبغي أن تكون، فيجب دائما أن تستعيد موقعها الطبيعي.

ولتفادي نفاد وقود الأقمار الصناعية، ترمي خطة الشركة إلى إطلاق خزانات كبيرة (تصل سعتها إلى أطنان عدة من الوقود) إلى الفضاء عبر صواريخ، ثم وضعها في المدار.

ثم تتولى مكوكات صغيرة قادرة على حمل مئات الكيلوغرامات من الوقود، التنقل بين الخزانات والأقمار الاصطناعية لتزويد الأخيرة بالوقود، وكأنها عمّال لدى محطة وقود في الفضاء.

ما هي مخاطر نقل الوقود في الفضاء؟
يقول فايبر: «أي أمر يمكن تخيّله»؛ ولكن بفضل إنشاء نظام للأمان وإجراء اختبارات كثيرة على الأرض وفي الفضاء، سيكون نجاح هذه العملية مضمونا.

ويُفترض أن تُزوَّد الأقمار الاصطناعية بمنافذ للتزود بالوقود على غرار الفتحة الخاصة بتعبئة الوقود في السيارات.

جرى تضمين هذا النظام في تصميم 200 قمر صناعي إلى 250 قمرا سيتم تزويدها بالوقود خلال السنوات المقبلة، حسب المسوؤل في الشركة التي تضم 60 موظفا وتعتزم ضم 25 آخرين إلى صفوفها.

وسبق أن أُطلق خزان في الفضاء ووُضع في المدار، وينبغي حاليا إجراء اختبارات لنقل الوقود إلى قمر صناعي.

الشركة اختبرت في العام 2019 في محطة الفضاء الدولية عملية نقل مياه بين قمر صناعي صغير وحاوية أخرى، وأثبتت أنّ هذا الإجراء ممكن.

تخطيط لإطلاق مكوكين جديدين
وتخطط «أوربيت فاب» لإطلاق مكوكين في مدار ثابت بالنسبة إلى الأرض (علو نحو 36 ألف كيلومتر)، حيث تتموضع أقمار صناعية للاتصالات.

وأبرمت الشركة اتفاقاً يقضي بإعادة تزويد محركات لـ«أستروسكايل»، وهي شركة يابانية هدفها التخلص من المخلفات الفضائية في الفضاء، بالوقود، بالإضافة إلى توفيرها مساعدة للحفاظ على موقع بعض الأقمار الصناعية في الفضاء أو تغيير موقع أخرى.

وتعتزم الشركة توفير خدمات لمحطات فضاء خاصة هي قيد التطوير راهنا، وللمهمات التي ستتضاعف على سطح القمر وحوله.

وعندما تُسجَل استكشافات على سطح القمر (كاسكتشاف مياهه الجليدية مثلاً) ترغب الشركة في تحويل هذه المواد إلى وقود، بدلا من نقل الوقود من الأرض، حسب فايبر.

ويقول إنه لم يُكتشَف أي شيء بعد على سطح القمر، لكن في غضون خمسة إلى عشرة أو عشرين عاما سيكون الوضع مختلفا.

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