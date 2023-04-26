  • Alwasat News
Atwasat

حمى سباق الذكاء الصناعي تستعر بين «غوغل» و«ميكروسوفت»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 04:17 مساء
حمى سباق الذكاء الصناعي تستعر بين «غوغل» و«ميكروسوفت»
مقر غوغل في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأميركية (ا ف ب)
alwasat radio

بعد سنوات من هيمنة «غوغل» في مجال التكنولوجيا المعلوماتية الطليعية، نجحت منافستها «ميكروسوفت» التي تتقدم عليها أصلا في التقنية السحابية، في أن تطغى عليها من خلال ترسيخ نفسها كشركة رائدة في مجال الذكاء الصناعي التوليدي.

وأعلن مجموعتا التكنولوجيا الأميركيتان العملاقتان حصيلة إيراداتهما وأرباحهما التي فاقت المتوقع في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة حسب وكالة «فرانس برس».

فحجم مبيعات مجموعة «ألفابت» المالكة لـغوغل في الربع الأول من السنة الجارية بلغ نحو 70 مليار دولار، من بينها 15 مليار ربحا صافيا.

لكن المحلل في «إنسايدر إنتليغنس» «ماكس ويلينز» لاحظ أن ما مِن أسباب كافية تدعو المستثمرين إلى التفاؤل رغم تجاوز هاتين النتيجتين توقعات السوق، مذكرا بأن النشاط الإعلاني للشركة معرض للخطر.

وأوضح أن انخفاض إيرادات يوتيوب مجددا، وعدم نمو عائدات محرك البحث والقطاعات الأخرى إلا بنسبة 2%، يبين أن جوهر عمل غوغل يواجه صعوبات لم يشهدها منذ مدة طويلة.

وتواجه الشركة التي تستقطب الحكم الأكبر من الإعلانات الرقمية عالميا واقع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع المعلنين إلى نفقاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد منصة يوتيوب التابعة لـ غوغل منافسة شرسة من تيك توك الواسعة الشعبية.

وسعت يوتيوب، على غرار إنستغرام التابعة لـ ميتا وسنابتشات، إلى استنساخ خدمة مقاطع الفيديو القصيرة التي صنعت شعبية تيك توك، فأطلقت شورتس.

وقالت إيفلين ميتشل من «إنسايدر إنتليجنس» إن البيانات الأولية في شأن البدلات المالية لمصممي مقاطع الفيديو شورتس مخيبة.

الذكاء الصناعي العام
وينبغي على غوغل التي استغنت عن نحو 12 الف موظف فييناير (6% من قوتها العاملة)، وقلصت مشاريعها العقارية، أن تسعى في الوقت نفسه إلى الدفاع عن مكانتها في مجال الذكاء الصناعي.

وحققت ميكروسوفت تفوقا واضحا في مجال الذكاء الصناعي التوليدي (القادر على إنشاء محتوى حسب الطلب بلغة الحياة اليومية) منذ إطلاق شركة «أوبن إيه آي» الأميركية الناشئة برنامج «تشات جي بي تي» في نوفمبر، إذ استثمرت المجموعة بكثافة في هذا المجال.

ودمجت ميكروسوفت برنامج «جي بي تي» في محركها للبحث بينغ مما أنعشه وأتاح له استقطاب عدد متزايد من المستخدمين بفضل الذكاء الصناعي، بعدما كان عاجزا عن منافسة غوغل.

منافسة إعلانية
وباتت الشركتان تنافسان على الإعلان عن إضافة وظائف الذكاء الصناعي التوليدية إلى برامجهما، من معالج النصوص وورد إلى صندوق جي مايل البريدي.

وقال «سوندار بيتشاي» في حوار هاتفي مع المحللين عبر الهاتف الثلاثاء إن معظم المؤسسات تفكر في كيفية استخدام الذكاء الصناعي في عملية تحولها.

وجمعت «الفابت» الأسبوع الماضي فرق «برين» و«ديب مايند» لتسريع البحث في مجال الذكاء الصناعي.

ونشر رئيس وحدة «غوغل ديب مايند» الجديدة «ديميس هاسابيس» تغريدة كتب فيها: لدينا بالتالي فرصة لبناء الذكاء الصناعي، وعلى المدى الطويل الذكاء الصناعي العام في خدمة الإنسانية.

وكان يشير بذلك إلى فكرة عممتها شركة «أوبن إيه آي» وتتمثل في إنشاء أنظمة ذكاء صناعي تتفوق في أدائها على البشر في مهام إدراكية كثيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت

ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت
تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة

تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»

«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت ...
الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»

الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«سبايس إكس» تحاول مجددا إطلاق صاروخها العملاق «ستارشيب»
«سبايس إكس» تحاول مجددا إطلاق صاروخها العملاق «ستارشيب»
انفجار الصاروخ «ستارشيب» عقب إطلاقه من تكساس الأميركية
انفجار الصاروخ «ستارشيب» عقب إطلاقه من تكساس الأميركية
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
الأمم المتحدة تحذر من الذوبان القياسي للأنهار الجليدية
الأمم المتحدة تحذر من الذوبان القياسي للأنهار الجليدية
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف ثقب أسود تتخطى كتلته حجم الشمس بعشرين مليون مرة
اكتشاف ثقب أسود تتخطى كتلته حجم الشمس بعشرين مليون مرة...
صورة «سودومنيجيا» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة
صورة «سودومنيجيا» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة...
هواة ألعاب الفيديو في ليبيا يعودون للتكتيك والمتعة بعد سنوات العزلة (صور)
هواة ألعاب الفيديو في ليبيا يعودون للتكتيك والمتعة بعد سنوات......
«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»
«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق ......
«ناسا» تختبر العيش لمدة سنة في منزل مريخي
«ناسا» تختبر العيش لمدة سنة في منزل مريخي...
المزيد
حمى سباق الذكاء الصناعي تستعر بين «غوغل» و«ميكروسوفت»
حمى سباق الذكاء الصناعي تستعر بين «غوغل» و«ميكروسوفت»...
المستكشف الإماراتي «راشد» يحاول الهبوط على سطح القمر اليوم
المستكشف الإماراتي «راشد» يحاول الهبوط على سطح القمر اليوم...
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد ......
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي...
الأمم المتحدة تحذر من الذوبان القياسي للأنهار الجليدية
الأمم المتحدة تحذر من الذوبان القياسي للأنهار الجليدية...
المزيد