حمى سباق الذكاء الصناعي تستعر بين «غوغل» و«ميكروسوفت»

القاهرة - بوابة الوسط

بعد سنوات من هيمنة «غوغل» في مجال التكنولوجيا المعلوماتية الطليعية، نجحت منافستها «ميكروسوفت» التي تتقدم عليها أصلا في التقنية السحابية، في أن تطغى عليها من خلال ترسيخ نفسها كشركة رائدة في مجال الذكاء الصناعي التوليدي.

وأعلن مجموعتا التكنولوجيا الأميركيتان العملاقتان حصيلة إيراداتهما وأرباحهما التي فاقت المتوقع في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة حسب وكالة «فرانس برس».

فحجم مبيعات مجموعة «ألفابت» المالكة لـغوغل في الربع الأول من السنة الجارية بلغ نحو 70 مليار دولار، من بينها 15 مليار ربحا صافيا.

لكن المحلل في «إنسايدر إنتليغنس» «ماكس ويلينز» لاحظ أن ما مِن أسباب كافية تدعو المستثمرين إلى التفاؤل رغم تجاوز هاتين النتيجتين توقعات السوق، مذكرا بأن النشاط الإعلاني للشركة معرض للخطر.

وأوضح أن انخفاض إيرادات يوتيوب مجددا، وعدم نمو عائدات محرك البحث والقطاعات الأخرى إلا بنسبة 2%، يبين أن جوهر عمل غوغل يواجه صعوبات لم يشهدها منذ مدة طويلة.

وتواجه الشركة التي تستقطب الحكم الأكبر من الإعلانات الرقمية عالميا واقع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع المعلنين إلى نفقاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد منصة يوتيوب التابعة لـ غوغل منافسة شرسة من تيك توك الواسعة الشعبية.

وسعت يوتيوب، على غرار إنستغرام التابعة لـ ميتا وسنابتشات، إلى استنساخ خدمة مقاطع الفيديو القصيرة التي صنعت شعبية تيك توك، فأطلقت شورتس.

وقالت إيفلين ميتشل من «إنسايدر إنتليجنس» إن البيانات الأولية في شأن البدلات المالية لمصممي مقاطع الفيديو شورتس مخيبة.

الذكاء الصناعي العام

وينبغي على غوغل التي استغنت عن نحو 12 الف موظف فييناير (6% من قوتها العاملة)، وقلصت مشاريعها العقارية، أن تسعى في الوقت نفسه إلى الدفاع عن مكانتها في مجال الذكاء الصناعي.

وحققت ميكروسوفت تفوقا واضحا في مجال الذكاء الصناعي التوليدي (القادر على إنشاء محتوى حسب الطلب بلغة الحياة اليومية) منذ إطلاق شركة «أوبن إيه آي» الأميركية الناشئة برنامج «تشات جي بي تي» في نوفمبر، إذ استثمرت المجموعة بكثافة في هذا المجال.

ودمجت ميكروسوفت برنامج «جي بي تي» في محركها للبحث بينغ مما أنعشه وأتاح له استقطاب عدد متزايد من المستخدمين بفضل الذكاء الصناعي، بعدما كان عاجزا عن منافسة غوغل.

منافسة إعلانية

وباتت الشركتان تنافسان على الإعلان عن إضافة وظائف الذكاء الصناعي التوليدية إلى برامجهما، من معالج النصوص وورد إلى صندوق جي مايل البريدي.

وقال «سوندار بيتشاي» في حوار هاتفي مع المحللين عبر الهاتف الثلاثاء إن معظم المؤسسات تفكر في كيفية استخدام الذكاء الصناعي في عملية تحولها.



وجمعت «الفابت» الأسبوع الماضي فرق «برين» و«ديب مايند» لتسريع البحث في مجال الذكاء الصناعي.

ونشر رئيس وحدة «غوغل ديب مايند» الجديدة «ديميس هاسابيس» تغريدة كتب فيها: لدينا بالتالي فرصة لبناء الذكاء الصناعي، وعلى المدى الطويل الذكاء الصناعي العام في خدمة الإنسانية.

وكان يشير بذلك إلى فكرة عممتها شركة «أوبن إيه آي» وتتمثل في إنشاء أنظمة ذكاء صناعي تتفوق في أدائها على البشر في مهام إدراكية كثيرة.