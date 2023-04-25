المستكشف الإماراتي «راشد» يحاول الهبوط على سطح القمر اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى الشركة اليابانية الناشئة «آي سبايس» (ispace) إلى أن تصبح، الثلاثاء، أول شركة خاصة تنجح في جعل روبوت يهبط على سطح القمر، عندما تبدأ مركبة الهبوط التابعة لبرنامج «هاكوتو-آر» بالهبوط على سطح القمر قرابة الساعة 15.40 (ت غ) إذا سارت الأمور وفق الخطة المقررة.

وتحمل المركبة اليابانية المستكشف القمري الإماراتي «راشد» الذي صممته دولة الإمارات العربية المتحدة وتولت بناءه. وفي حال نجح «راشد» في الهبوط، سينفذ أول مهمة عربية على القمر.

هل ينجح «راشد» في الهبوط على القمر؟

وتبطئ المركبة سرعتها على بعد نحو 100 كيلومتر فوق سطح القمر، ثم تعدّل وتصحح ارتفاعها لتنفيذ «هبوط ناعم» بعد نحو ساعة. إلا أن نجاح المهمة غير مضمون، ففي أبريل 2019، تحطم على سطح القمر مسبار «بيريشت» الذي صنعته شركة «سبايس آي ال» الإسرائيلية. وكالة «فرانس برس»

وأعلنت «آي سبايس» ثلاثة مواقع هبوط بديلة ويمكن أن تؤجل تاريخ العملية إلى 26 أبريل أو الأول من مايو أو الثالث من الشهر نفسه، تبعًا للظروف.

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ودخلت المركبة التي يبلغ قياسها مترين بمترين ونصف متر مدار القمر الشهر الماضي، بعدما أُطلقت في ديسمبر من قاعدة كاب كانافيرال الأميركية محمولةً على صاروخ لشركة «سبايس إكس».

ووحدها الولايات المتحدة وروسيا والصين تمكنت حتى الآن من إنزال روبوتات على سطح القمر الواقع على بعد 400 ألف كيلومتر من الأرض.

مشروع «هاكوتو»

وأعلنت اليابان والولايات المتحدة العام الماضي عزمهما التعاون لإيفاد رائد فضاء ياباني إلى القمر بحلول نهاية العقد. ويحمل الروبوت مركبات قمرية عدة، من بينها نموذج ياباني مصغر طورته وكالة الفضاء اليابانية بالتعاون مع صانع الألعاب تاكارا تومي.

وكان مشروع «هاكوتو» («الأرنب الأبيض» باللغة اليابانية) أحد خمسة مشاريع بلغت المرحلة النهائية من مسابقة «غوغل لونار إكسبرايز» الدولية التي لم يعلن أي فائز بها إذ لم تتمكن أي شركة من إنزال روبوت قبل الموعد المحدد (العام 2018).