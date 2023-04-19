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صورة «سودومنيجيا: ذي الكتريشن» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 05:27 مساء
صورة «سودومنيجيا: ذي الكتريشن» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة
صورة الفنان الألماني بوريس إلدغسن التي تظهر فيها امرأتان وتحمل عنوان «سودومنيجيا: ذي الكتريشن». (بوريس إلدغسن)
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أثار فنان ألماني ردود فعل غاضبة عقب فوزه بجائزة مرموقة في مجال التصوير، عن صورة أُنشئت بواسطة تقنية الذكاء الصناعي، وتقدم بها لجائزة سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي.

وأشار بوريس إلدغسن إلى أنّه كان واضحاً منذ البداية في ما خص طبيعة عمله، وأنه لن يقبل المكافأة الممنوحة له ضمن جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، لأنّ مسابقات مماثلة ليست جاهزة بعد للتعامل مع تقنية الذكاء الصناعي.

وأوضحت اللجنة المسؤولة عن منح الجوائز بدورها، أنّها كانت على علم بطبيعة الصورة، لكنّها اتهمت الفنان «بتضليل متعمد»، وهو ما أثار غضب إلدغسن.

مصورون وفنانون ينتقدونا الذكاء الصناعي
ويخشى عدد كبير من المصورين والفنانين أن تهدد برامج الذكاء الصناعي مصدر رزقهم، لأنها تتيح لأي شخص إنشاء صور جميلة بمجرّد نقرة.

وبدأ الشيوع السريع لبرامج الذكاء الصناعي المتخصصة في إنشاء صور، يتسبّب في رفع دعاوى قضائية، بعدما جرى «تدريب» الأدوات باستخدام كمية كبيرة من الصور، قد يكون عدد كبير منها محمياً بموجب حقوق الطبع والنشر.

وكان القائمون على جوائز سوني العالمية للتصوير أعلنوا في مارس، فوز صورة إلدغسن التي تظهر فيها امرأتان وتحمل عنوان «سودومنيجيا: ذي الكتريشن»، في فئة الأعمال الإبداعية.

طرح مسألة الذكاء الصناعي للنقاش
وأوضح إلدغسن في مقابلات أجراها عقب فوزه كيف أنجز العمل، مشيراً إلى أنه كان يرغب من خلال خطوته هذه في أن يطرح نقاشاً بشأن مسألة الذكاء الصناعي.

وكتب الأسبوع الفائت أنّ «الصور التي تبتكرها برامج الذكاء الصناعي وتلك الفوتوغرافية لا ينبغي أن تتنافسا في جوائز كهذه»، ورفض تالياً الجائزة الممنوحة له.

وأشار القائمون على الجوائز إلى أنهم كانوا يتطلعون لإشراك الفنان في نقاش عن الذكاء الصناعي، إلا أنهم سحبوا الصورة «تماشياً مع رغبته».

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