كينيا تطلق أول قمر صناعي للزراعة والرصد البيئي

القاهرة - بوابة الوسط

وُضع أول قمر صناعي تشغيلي كيني في المدار اليوم السبت بواسطة صاروخ تابع لشركة سبايس إكس، وقد انطلق من ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة، على ما أظهرت صور نشرتها شركة الصناعات الفضائية الأميركية.

وكان الإطلاق مقرراً مساء الإثنين الماضي في الولايات المتحدة، لكنه أرجئ مرات عدة خلال الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق وكالة فرانس برس.

يوم السبت، أقلع صاروخ فالكون 9 من سبايس اكس عند الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش من القاعدة الأميركية في فاندنبرغ (كاليفورنيا)، ثم نشر بعد ساعة عشرات الأقمار الصناعية، بينها الكيني تايفا-1 (ومعناها الأمة-1 باللغة السواحلية).

القمر الصناعي يوفر بيانات مفيدة للمزارعين

ومن شأن هذا القمر الصناعي، الذي صممه وطوره فريق من الباحثين الكينيين، أن يوفر بيانات في مجالات الزراعة والرصد البيئي في كينيا، وهو أمر مهم لمستقبل البلد الواقع في شرق أفريقيا والذي يعاني حالياً من جفاف تاريخي.

وفي بيان مشترك، وصفت وزارة الدفاع الكينية ووكالة الفضاء الكينية الأسبوع الماضي هذا الإطلاق بأنه خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة لاقتصاد الفضاء الناشئ في كينيا.

وقال المهندس في وكالة الفضاء الكينية باترن أوديامبو المشارك في المشروع للوكالة الفرنسية: ستفيد بشكل مباشر من استكشاف الفضاء، وسنكون قادرين على تحسين أمننا الغذائي.

صور مفيدة لزيادة إنتاجية المحاصيل

وأوضح أنه مع الصور الملتقطة عبر الكاميرا متعددة الأطياف للقمر الصناعي، سيكون المتخصصون قادرين على الحصول على بيانات عالية الجودة لرصد الأرض، ما سيساعد على التكهن بإنتاجية المحاصيل.

وأرسلت كينيا أول قمر صناعي نانوي لها إلى الفضاء في العام 2018.

واعتباراً من العام 2022، أُرسل أكثر من 50 قمراً صناعياً أفريقياً إلى الفضاء، بحسب شركة Space in Africa (سبايس إن أفريكا)، وهي شركة نيجيرية تتعقب برامج الفضاء الأفريقية.

ومصر هي أول دولة أفريقية ترسل قمراً صناعياً إلى الفضاء في العام 1998.