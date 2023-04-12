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«ناسا» تختبر العيش لمدة سنة في منزل مريخي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 02:43 مساء
«ناسا» تختبر العيش لمدة سنة في منزل مريخي
صورة التقطت في 11أبريل 2023 لمنزل أقامته «ناسا» هيوستن لمحاكاة الحياة على المريخ (ا ف ب)
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كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» النقاب عن منزل يبدو للوهلة الأولى عاديًا؛ لكنّه في الواقع سيحتضن اعتبارًا يونيو المقبل أربعة أشخاص يحجرون أنفسهم فيه لأكثر من عام لمحاكاة الحياة على المريخ.

وأقيم المنزل الذي سُمّي «مارس دون ألفا» في مركز «ناسا» للأبحاث في مدينة هيوستن بولاية تكساس حسب وكالة «فرانس برس».

وتهدف إقامة الأشخاص الأربعة في هذا المنزل إلى الإعداد لرحلة مستقبلية إلى الكوكب الأحمر فمن خلال قياس أدائهم وقدراتهم الإدراكية، ستتوصل الوكالة إلى تكوين صورة أكثر وضوحًا عن الموارد التي ينبغي توفيرها للمشاركين في المهمة المريخية الطموحة، على ما أوضحت «غريس دوغلاس» ، مديرة برنامج «تشابيا» المشرف على هذه التجربة.

وشرحت أن تحديد الاحتياجات المطلوبة مسألة بالغة الأهمية نظرًا إلى أن ثمة حدودًا لوزن ما يمكن إرساله في هذه المهام.

ويضم المنزل الذي تبلغ مساحته 160 مترًا مربعًا أربع غرف نوم وقاعة للتمارين الرياضية ومزرعة عمودية لزراعة الخضر وغرفة مخصصة للعمليات الطبية، ومنطقة استرخاء ونقاط عمل.

ويؤدي ممر مغطى إلى قسم أعيد فيه تكوين بيئة المريخ. وعلى أرضيته ذات الرمل الأحمر يوجد محطة أرصاد جوية وجهاز لصنع الطوب، ودفيئة صغيرة، وجهاز للمشي.

وقالت المسؤولة عن برنامج مختبر الصحة السلوكية والأداء التابع للوكالة «سوزان بيل» إن هذا الجهاز يتيح جعل المشاركين يبذلون جهدًا مماثلًا لما يتطلبه النشاط البدني على المريخ، لجهة التنقل وجمع العينات والمعلومات وكذلك البناء.

ويتميز المنزل أيضًا بأنه أقيم بواسطة تقنية الطباعة الثلاثية البُعد، وهي إحدى التقنيات التي تدرس ناسا اعتمادها لبناء مساكن على سطح الكواكب الأخرى أو القمر بحسب «غريس دوغلاس»

وتُعد وكالة الفضاء الأميركية لإرسال بعثة إلى المريخ في مهمة تستمر سنوات عدة؛ لكنّها لن تحصل قريبًا بل على الأرجح في نهاية ثلاثينيات القرن الحالي، وفقًا لرئيس «ناسا» «بيل نيلسون».

ولم تُعلن الوكالة أسماء المتطوعين الذين سيشاركون في الاختبار، ولكن من المعروف أنهم لن يكونوا من رواد الفضاء. وسيواجهون ضغطًا دائمًا، لجهة تقنين استخدام المياه مثلاً أو تعطل المعدات.

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