هواة ألعاب الفيديو في ليبيا يعودون للتكتيك والمتعة بعد سنوات العزلة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

في قاعة عصرية لألعاب الفيديو قرب طرابلس، تمتزج تعليقات اللاعبين مع أصوات أجهزة التحكم والشاشات... فقد بدأ محبو هذا النشاط الترفيهي في ليبيا ينظمون صفوفهم، بعد عزلة طويلة خلال السنوات الماضية، التي أعقبت ثورة فبراير 2011.

في عز الليل خلال أحد أيام رمضان، داخل مبنى في تاجوراء بضواحي طرابلس يحدّق مراهقون بشاشات منحنية من أحدث الطرازات، واضعين سماعات في الأذنين. ويقود شاب- افتراضياً- سيارة سباق جالساً خلف مقود، فيما ينغمس البعض في ألعاب بالواقع الافتراضي، واضعين نظارات كبيرة ثلاثية الأبعاد، حسبما رصدت وكالة «فرانس برس» في تقرير.

مساحة غير معهودة في ليبيا

هذا النوع من المساحات ليس معهوداً في ليبيا. فعلى عكس الدول العربية الأخرى، كان عالم ألعاب الفيديو غائباً تماماً في ليبيا حتى فترة قريبة خلت، كما يوضح سفيان ماتوس الذي يشرف على غرفة الألعاب الخاصة التي افتُتحت عام 2022.

ويصنف الخبراء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق التي تحقق نمواً قوياً في قطاع ألعاب الفيديو، وتشكل السعودية والإمارات ومصر أهم الأسواق في هذا المجال.

بطء الاستثمار في التكنولوجيا في ليبيا

لكنّ الاستثمار في التكنولوجيا والترفيه تباطأ بشدة في ليبيا خلال الحكم الديكتاتوري للزعيم الراحل معمر القذافي على مدى أكثر من أربعة عقود، وحتى بعد سقوط نظامه عام 2011، في ظل سنوات الفوضى والفلتان الأمني في البلاد.

ويعتقد سفيان ماتوس أن العزلة الطويلة للاعبين، في بلد غني بالنفط، تفسّر «الطلب القوي» المسجل راهناً على الأماكن التي تسمح لهؤلاء «باللعب معاً والمشاركة في البطولات».

وبعدما سئم من اللعب على أجهزة كمبيوتر بدائية في جامعته، انضم هذا الطالب في علوم الكمبيوتر البالغ 18 عاماً، للتو إلى فريق عمل هذا المركز الذي أنشأه أحد المولعين الآخرين بألعاب الفيديو.

اتحاد للرياضة الإلكترونية منذ 2018

بدأت الشهية على التكنولوجيا وممارسة الرياضات المختلفة واستثمارات القطاع الخاص، تتوسع أخيراً في ليبيا بعدما كانت في مركز متدنّ على سلم الأولويات خلال عهد القذافي. وقد أُنشئ اتحاد الرياضات الإلكترونية في البلاد عام 2018.

وفي تاجوراء، يجلس اللاعبون مرتاحين على كراسٍ أو مقاعد مرتفعة، ويتنافسون في مباريات لكرة القدم أو معارك طاحنة عبر ألعاب الفيديو.

وبسروال جينز رفيع وسترة بيضاء، يتميز يوسف الينسي بمزاحه خلال تسديد التمريرات أثناء مباراة كرة قدم على شاشة عملاقة. وقد اعتاد الطالب البالغ 20 عاماً على «الغرف الصغيرة» في طرابلس، لكنه «لم ير مسبقاً مثل هذه المساحات الحديثة» في ليبيا.

وبعدما استقر لإكمال دراسته في تركيا حيث يقصد بانتظام قاعات ألعاب الفيديو في اسطنبول، يقول يوسف أنه حلم بأن يجد مثل ذلك يوماً ما في ليبيا.

ويضيف: «كنت أقصد صالات في دول أخرى، وكنت أتمنى عندما أعود إلى ليبيا لزيارة عائلتي أن أجد مثل هذه الأماكن هنا (...)، حتى لما سافرت، كانت (صالات ألعاب الفيديو) موجودة في كل منطقة، إذ إنها تحظى باهتمام من أجل إبعاد الناس عن المشاكل وملء وقتهم».

تحفيز اللاعبين.. ومدخل التنمية

وقد ساهمت هذه القاعات والبطولات التي تُنظم فيها، بسرعة كبيرة في بناء عالم جديد لعشاق ألعاب الفيديو في ليبيا، كما يؤكد سفيان ماتوس الذي يقول بارتياح «لقد تطورنا في عامين».

ويضيف سفيان متحمساً، «حاليا ما زلنا في مرحلة لا تصل إلى مستوى دول أخرى، لكن سنتطور في مجال الألعاب، خصوصاً في هذه الفترة التي نشهد فيها تطوراً كبيراً (...) قبل خمس سنين، لم تكن هناك صالة في ليبيا ولا بطولة ولا أي شي».

وختم قائلاً: «لقد تطورنا في غضون عامين (...) هذا يحفز اللاعبين ويدفع شباباً آخرين يفتقرون للخبرة إلى التمرين وسلوك هذا الطريق»، متوقعاً أن «كل شيء سيتطور في المستقبل القريب».

و هذه الدينامية حول الشباب والصناعات الحديثة، أمر جيد «لتنمية البلاد»، وفق ما يلاحظ كريم زياني، وهو أحد اللاعبين الشغوفين.

ويرى زياني (20 عاما) أهمية مجتمع الألعاب، قائلاً وهو يهم في نزع سماعة الرأس وترك لوح المفاتيح، ويقول: «نأمل أن تستمر الفكرة في ليبيا من أجل مصلحة الشباب والمجتمع».

شباب ليبيون يلعبون في قاعة لألعاب الفيديو في العاصمة طرابلس، 27 مارس 2023 (أ ف ب)

شباب ليبيون يلعبون في قاعة لألعاب الفيديو في العاصمة طرابلس، 27 مارس 2023 (أ ف ب)

شباب ليبيون يلعبون في قاعة لألعاب الفيديو في العاصمة طرابلس، 27 مارس 2023 (أ ف ب)