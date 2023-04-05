  • Alwasat News
Atwasat

«أبل» تستعد للالتحاق متأخرة بسباق «ميتافيرس» رغم تراجع الاهتمام به

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 02:14 مساء
«أبل» تستعد للالتحاق متأخرة بسباق «ميتافيرس» رغم تراجع الاهتمام به
رئيس شركة «آبل» تيم كوك في لوس أنجلوس، 7 مارس 2023، (ا ف ب)
alwasat radio

يُتوقع أن تكشف شركة «أبل» في يونيو المقبل النقاب عن خوذة للواقع «المختلط»، أي المعزز والافتراضي في آن واحد، وهي خطوة كانت متوقعة منذ سنوات، لكنها تأتي في وقت تراجعَت حماسة المستثمرين والمستهلكين لعالم «ميتافيرس» الافتراضي الموازي عما كانت عليه العام الماضي.

وأعادت مقابلة مع رئيس المجموعة الأميركية العملاقة تيم كوك مع مجلة «جي كيو»، إطلاق الشائعة في هذا الشأن قبل أيام، فمن دون إعطاء معلومة ملموسة، أشاد كوك بمزايا الواقع المعزز الذي يتيح «إضافة عناصر من العالم الرقمي على العالم الحقيقي» من أجل «تحسين التواصل بين الناس والاتصال مع الآخرين»، حسب وكالة «فرانس برس».

محللون يتوقعون تقديم «أبل» الخوذة خلال يونيو المقبل
ويتوقع مراقبون ومحللون كثر تقديم «أبل» خوذة للواقعين المعزز والافتراضي في يونيو المقبل خلال المؤتمر الذي تقيمه المجموعة الأميركية سنويا للمطورين.

- «أبل» تطلق أكبر تطبيق للموسيقى الكلاسيكية في العالم

وبحسب تكهنات دانيال آيفز من شركة «ويدبوش سيكيوريتيز»، ستطرح «أبل» نظارات من هذا النوع بنحو 2500 دولار للواحدة، ومن شأن هذا الإطلاق في حال حصوله أن يسمح لـ«أبل» بتعزيز منظومتها من المنتجات والخدمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(
«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات

«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات
كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية

كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية
تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا

«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة

مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة
«أرزاق تساق 2023» (حـ7): صانع الجمال

«أرزاق تساق 2023» (حـ7): صانع الجمال
«أساطير الأكل» (3): رحاليستا في أشهر مطعم مصري

«أساطير الأكل» (3): رحاليستا في أشهر مطعم مصري
خلونا نحلموا 4 (حـ8): الحقيبة المدرسية

خلونا نحلموا 4 (حـ8): الحقيبة المدرسية
«أكلات ماجدة 2» (حـ8): كرات البطاطا المهروسة بالدجاج

«أكلات ماجدة 2» (حـ8): كرات البطاطا المهروسة بالدجاج
الكاميرا الخفية 2023 (حـ6): مقلب المطعم

الكاميرا الخفية 2023 (حـ6): مقلب المطعم
«كلينكا» (2): صحتنا في شهر رمضان

«كلينكا» (2): صحتنا في شهر رمضان
«كتب ليبية 2» (ح5): كتاب «الصقور والصقارة تاريخ الآباء وتراث الأجداد»

«كتب ليبية 2» (ح5): كتاب «الصقور والصقارة تاريخ الآباء وتراث الأجداد»
«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية

«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية
«هنا ليبيا»: فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس

«هنا ليبيا»: فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس
«أفضل شيف» | الحلقة السادسة

«أفضل شيف» | الحلقة السادسة
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ

اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية

«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حظر «تشات جي بي تي» في إيطاليا
حظر «تشات جي بي تي» في إيطاليا
صدمة لمستخدمي «تويتر» في بداية أبريل
صدمة لمستخدمي «تويتر» في بداية أبريل
شكل ديناصورات «تي- ريكس» ليس كما يشاع
شكل ديناصورات «تي- ريكس» ليس كما يشاع
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
جز صوف الخراف رياضة لها أبطالها في نيوزيلندا
جز صوف الخراف رياضة لها أبطالها في نيوزيلندا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري
مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن ......
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما...
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»...
النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي
النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي...
للمرة الأولى.. قياس درجة حرارة كوكب مشابه للأرض
للمرة الأولى.. قياس درجة حرارة كوكب مشابه للأرض...
المزيد
«أبل» تستعد للالتحاق متأخرة بسباق «ميتافيرس» رغم تراجع الاهتمام به
«أبل» تستعد للالتحاق متأخرة بسباق «ميتافيرس» رغم تراجع ......
«جيمس ويب» يرصد أبعد مجرة في الكون
«جيمس ويب» يرصد أبعد مجرة في الكون...
رغم حظرها 35 عاما.. ظهور معدلات قياسية من «الكلوروفلوروكربون» الضارة بالأوزون
رغم حظرها 35 عاما.. ظهور معدلات قياسية من ......
جز صوف الخراف رياضة لها أبطالها في نيوزيلندا
جز صوف الخراف رياضة لها أبطالها في نيوزيلندا...
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما
أسرع تدهور للأنهر الجليدية بالنمسا منذ 132 عاما...
المزيد