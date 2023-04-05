«أبل» تستعد للالتحاق متأخرة بسباق «ميتافيرس» رغم تراجع الاهتمام به

القاهرة - بوابة الوسط

يُتوقع أن تكشف شركة «أبل» في يونيو المقبل النقاب عن خوذة للواقع «المختلط»، أي المعزز والافتراضي في آن واحد، وهي خطوة كانت متوقعة منذ سنوات، لكنها تأتي في وقت تراجعَت حماسة المستثمرين والمستهلكين لعالم «ميتافيرس» الافتراضي الموازي عما كانت عليه العام الماضي.

وأعادت مقابلة مع رئيس المجموعة الأميركية العملاقة تيم كوك مع مجلة «جي كيو»، إطلاق الشائعة في هذا الشأن قبل أيام، فمن دون إعطاء معلومة ملموسة، أشاد كوك بمزايا الواقع المعزز الذي يتيح «إضافة عناصر من العالم الرقمي على العالم الحقيقي» من أجل «تحسين التواصل بين الناس والاتصال مع الآخرين»، حسب وكالة «فرانس برس».

محللون يتوقعون تقديم «أبل» الخوذة خلال يونيو المقبل

ويتوقع مراقبون ومحللون كثر تقديم «أبل» خوذة للواقعين المعزز والافتراضي في يونيو المقبل خلال المؤتمر الذي تقيمه المجموعة الأميركية سنويا للمطورين.

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وبحسب تكهنات دانيال آيفز من شركة «ويدبوش سيكيوريتيز»، ستطرح «أبل» نظارات من هذا النوع بنحو 2500 دولار للواحدة، ومن شأن هذا الإطلاق في حال حصوله أن يسمح لـ«أبل» بتعزيز منظومتها من المنتجات والخدمات.