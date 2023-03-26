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مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 11:03 صباحا
مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية
مزارع يقود جراراً يعمل بالميثان المُستخرج من روث الأبقار في بومونتوا ان بيريغور الفرنسية بتاريخ 14 فبراير 2023 (أ ف ب)
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من أجل تقليص الانبعاثات الضارة المتأتية من الزراعة، يزوّد مزارع في منطقة دوردون الفرنسية جراره بالميثان المُستخرج من براز أبقاره، على مرمى حجر من حظيرته.

وشهدت مزرعة عائلة غيران الواقعة في بومونتوا آن بيريغور، تطوّرا كبيرا منذ إنشائها في العام 1926.

فباتت حظيرة الأبقار آلية إلى حد كبير، فيما يُحوِّل خزانان مطموران جزئياً روث هذه الحيوانات إلى مصدر للطاقة. وجُهزت المزرعة حديثا بمحطة للمحروقات مع إمكانية الدفع عبر البطاقات المصرفية، وفق «فرانس برس».

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لكنّ الأنابيب لا تضخ البنزين بل غاز «بايو إن جي في» (غاز حيوي طبيعي للمركبات) الذي يُعتبر أقل تكلفةً وأقل تلويثاً للبيئة، ويجري إنتاجه في المزرعة المُحاطة بأشجار الجوز.

يغذّي هذا النوع من المحروقات كل مركبات المزرعة وجرارا جديدا هو الأول الذي يعمل على غاز «بايو إن جي في»، وطرحته الشركة الإيطالية الأميركية «نيو هولند» في الأسواق العام الفائت.

ويأمل بيرتران غيران (59 عاما) أن تستخدم شاحنة الشركة التي تجمع الحليب، في المستقبل القريب، محطة المزرعة للتزوّد بالمحروقات، بالإضافة إلى مركبات الهولنديين والبريطانيين الذين يزورون المنطقة، والمجهزين بسيارات تعمل بالغاز أكثر من جيرانهم الفرنسيين.

الهضم اللا هوائي
وعلى المحطة ماركة «بايو غاز دو فرانس» التي أنشأتها جمعية المزارعين الذين يعتمدون الهضم اللا هوائي في فرنسا. ويشغل غيران منصب نائب رئيس الجمعية.

ويخشى المزارع من أن تستولي الشركات العملاقة كـ«إنجي» و«توتال إنرجي» التي تبحث عن بدائل للوقود الأحفوري، على السوق المتعلقة بالميثان المُستخرج من النشاط الزراعي. ويقول «ليدَعوا المزارعين يطوّرون هذه المهنة».

في الحظيرة الشاسعة، تسير بقرة من سلالة مونبيليارد نحو روبوت للحلب، وتوفر من دون أي تدخل بشري لترات عدة من الحليب، ثم تضع رأسها تحت فرشاة دوارة، ما يُشعرها بالراحة.

بعد ذلك، تصعد إلى مكشطة آلية تستخرج السماد من مئات الأبقار الحلوب في المزرعة، وفق «فرانس برس».

وينزل روث الأبقار وبولها داخل بئر ثم تُضخ باتجاه الآلة التي تحوّلها إلى ميثان. وتُرسَل فضلات القش إلى هذه الآلة باستمرار لعدم ترك وقت كاف حتى يطلق السماد غاز الميثان، على حد قول المزارع.

وهذا الغاز الذي يتمتع بقدرة على التسبب بالاحترار تفوق بكثير عن الموجود في ثاني أكسيد الكربون، يُضرّ بالبصمة الكربونية الخاصة بتربية المواشي، إذ نحو نصف انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من قطاع الزراعة في فرنسا سببها الميثان، أكان ناجماً عن تجشؤ الأبقار أو مستخرجاً من روثها.

ويقول غيران «في كل مزارع تربية المواشي هناك انبعاثات لغاز الميثان».

وبهدف تحسين البصمة الكربونية المرتبطة بهذا الغاز وتقليص النفقات، يُحوّل المزارع مصدر التلوث هذا إلى أسمدة ومحروقات.

المواد العضوية
ويومياً، يوضع 40 طنا من المواد العضوية (ثلثا الكمية من الروث والثلث من نفايات ناتجة عن قطاع الأغذية الزراعية) داخل الآلة ليجري تخميرها على 38 درجة مئوية. ويشير غيران إلى أنّ الآلة «تخلط المواد ثم تخمّرها»، مضيفا أن «مجموعة من البكتيريا تحلّل المواد وتستخرج منها ثاني أكسيد الكربون والميثان».

وتُستخدم معظم كمية هذا الغاز الحيوي لتشغيل محرك يولّد الحرارة والطاقة. وتُضخ الكهرباء في الشبكة لتزويد «ما يعادل احتياجات نحو ألف أسرة». وتتم تنقية قسم من الغاز الحيوي للحفاظ على الميثان فقط وضغطه لتصنيع غاز «بايو إن جي في».

كذلك، تُستخدم النفايات المتأتية من الآلة كسماد للبساتين والمحاصيل والمروج في المزرعة، واستبدلت بصورة جزئية الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية التي تُصنّع من الغاز الأحفوري.

وترمي هذه العملية التي تُعنى بها خمس عائلات شريكة وثلاثة موظفين، إلى التخلي بأسرع ما يمكن عن البنزين الذي لا يزال يُستخدم في جرارات أخرى.

ويقول المزارع بحماسة إنّ هذه التقنية ليست سوى البداية للمزرعة التي تحتفل بعد سنوات قليلة بالذكرى المئوية على تأسيسها.

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