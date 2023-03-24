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أشبه بالزجاج.. اكتشاف نوع جديد من الأوركيد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 01:05 مساء
أشبه بالزجاج.. اكتشاف نوع جديد من الأوركيد
نوع جديد من الأوركيد في منطقة ميازاكي اليابانية (أ ف ب)
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بعد عشر سنوات من البحث والتحقيق، أعلن علماء يابانيون أنهم اكتشفوا نوعا جديدا من نبات الأوركيد تبدو أزهاره الوردية والبيضاء الرقيقة أشبه بالزجاج.

على الرغم من وجود هذه النباتات في المتنزهات والحدائق في جميع أنحاء اليابان، احتاج هؤلاء الباحثون في جامعة كوبي عشر سنوات لتأكيد أن هذا النبات، «Spiranthes hachijoensis» (سبيرانتيس هاتشيجوينسيس)، والذي يُطلق عليه أحيانا «ضفائر السيدات» نظرا لتشابهه مع خصلات الشعر، هو من الأنواع غير المعروفة سابقا.

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وقال الباحث الرئيسي في الدراسة كنجي سويتسوغو، الخميس، «فوجئنا باكتشاف نوع جديد من ضفائر السيدات، وهو نبات شائع لدرجة أنه يمكن رؤيته في المتنزهات والحدائق وبين النباتات المزروعة في الأحواض»، وفق «فرانس برس».

وأشار هذا الأستاذ في علم النبات إلى أن بعض العينات جاءت من «نباتات في الأحواض والحدائق»، بينها تلك المحفوظة في مدرسة ثانوية في وسط جيفو باليابان.

أجسام زجاجية
وقالت جامعة كوبي في بيان «بمظهرها الغريب وأزهارها الرقيقة التي تشبه أجساما زجاجية، لطالما حظيت هذه الزهرة بالاهتمام».

حتى أن هذا النبات، بزهوره الحلزونية، ورد ذكره في أقدم المختارات الشعرية اليابانية، «مانيوشو»، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن.

وجرى الإعلان عن هذا الاكتشاف الأسبوع الماضي في مجلة «بلانت ريسرتش»، وسُميت زهرة الأوركيد «Spiranthes hachijoensis» لأن عينات كثيرة منها رُصدت في جزيرة هاتشيجوجيما في طوكيو.

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