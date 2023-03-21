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فيتنام تضبط 7 أطنان عاج مهربة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 10:47 صباحا
فيتنام تضبط 7 أطنان عاج مهربة
فيل سومطري يسير في إحدى غابات مقاطعة أتشيه الإندونيسية في 22 سبتمبر 2011 (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الفيتنامية، الإثنين، ضبط سبعة أطنان من عاج أفيال هُربت من أنغولا، في عملية مصادرة تُعد الأكبر منذ سنوات.

وعثر مسؤولو الجمارك في مدينة هايفونغ الساحلية الشمالية التي تبعد مئة كيلومتر عن هانوي، على كميات العاج هذه داخل حاوية أُعلن أنها محملة بالفول السوداني، وفق «فرانس برس».

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وأظهرت صور نُشرت عبر الموقع الرسمي لسلطات الجمارك، مئات من الأنياب العاجية الطويلة مكدسة أمام حاوية شحن مفتوحة.

وأشارت السلطات إلى أن الحمولة شُحنت إلى فيتنام عبر سنغافورة.

ويثمن كثيرون أنياب الأفيال وأجزاء أخرى من أجسام هذه الحيوانات على اعتبار أنها طلاسم وتُستخدم في الطب التقليدي في بلدان آسيوية عدة، رغم عدم التوصل إلى أي دليل علمي يؤكد تمتعها بخصائص طبية.

عمليات تهريب العاج
وكانت فيتنام حظرت عمليات تهريب العاج العام 1992، إلا أنها لا تزال مركزا للاتجار غير القانوني بالحيوانات وأعضائها في آسيا.

ومنذ العام 2018، صودر أكثر من 60 طنا من العاج وحراشف آكل النمل الحرشفي وقرون وحيد القرن في الموانئ الفيتنامية الرئيسية، بحسب تقرير أصدرته عام 2021 منظمة «إدوكايشن فور نيتشر فيتنام» غير الحكومية التي تُعنى بحماية الحياة البرية.

وفبراير الماضي، قضت محكمة في فيتنام بحبس رجل 13 عاما لإدانته بتهريب نحو عشرة أطنان من قرون وحيد القرن وحراشف آكل النمل الحرشفي ومنتجات حيوانية أخرى يُحظر الاتجار بها، من أفريقيا.

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