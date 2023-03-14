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موسم تفتح أزهار الكرز ينطلق مبكرا في طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 02:50 مساء
موسم تفتح أزهار الكرز ينطلق مبكرا في طوكيو
رجل يلتقط صورة في إحدى حدائق طوكيو مع انطلاق موسم تفتّح أزهار شجر الكرز، 14 مارس 2023 (أ ف ب)
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افتُتح رسميا موسم تفتّح زهر الكرز في طوكيو، الثلاثاء، أي قبل عشرة أيام من الموعد المعتاد، وهو منحى بات سائدا في السنوات الأخيرة، بسبب تبعات الاحترار المناخي.

وتشكّل هذه المحطة انطلاق ما يُعرف بالـ«هانامي»، وهو تقليد ياباني يقوم على مراقبة تفتح الأزهار الجديدة لأشجار «ساكورا» (أشجار الكرز)، والاحتفال بحلول موسم الربيع من خلال تنظيم نزهات مع العائلة أو الأصدقاء، وفق «فرانس برس».

وبالتالي، يشكّل تفتح أزهار شجر الكرز حدثا يحظى باهتمام في جميع أنحاء البلاد. وتتنافس وسائل الإعلام اليابانية على التكهن بموعد بدء هذا الموسم عبر الأرخبيل، وتغطي أخباره سنويا بحماس لافت.

وظهرت الأزهار الرقيقة باللونين الأبيض والوردي في هذا الوقت المبكر من السنة في طوكيو العامين 2020 و2021، حسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية استنادا إلى إحصائياتها المستمرة منذ 70 عاما حول هذا الموضوع. أما العام الماضي، فقد بدأ تفتح هذه الأزهار بعد ستة أيام من السنة السابقة.

وقال مسؤول بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية لكاميرات التلفزيون في طوكيو، الثلاثاء، في محاولة لشرح الانطلاق المبكر للموسم: «لقد شهدنا الكثير من الأيام الحارة في مارس» الجاري. وأضاف «ربما أدى تغير المناخ دورا أيضا» في هذا الوضع.

كانت الوكالة قد لفتت العام 2021 إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة بالاتجاه التصاعدي في درجات الحرارة.

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وأفسدت جائحة «كوفيد- 19» جزئيا بهجة حلول موسم الـ«هانامي» بين 2020 و2022، بعد أن نصحت السلطات اليابانية بعدم المشاركة في تجمعات احتفالية خلال هذه الفترة، حتى في الهواء الطلق.

وبالتالي، ستكون احتفالات العام 2023 في اليابان أول موسم تفتح أزهار الكرز من دون قيود منذ العام 2019. وسيكون أيضا الأول منذ أربع سنوات الذي يتاح للسياح الأجانب الذين أغلقت اليابان أبوابها أمامهم بين العامين 2020 و2022 بسبب الأزمة الصحية.

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