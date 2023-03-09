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مجلس الإشراف على «ميتا» ينظر تعديل نهج التعامل مع كلمة «شهيد»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 04:50 مساء
مجلس الإشراف على «ميتا» ينظر تعديل نهج التعامل مع كلمة «شهيد»
شعار شركة «ميتا» (الإنترنت)
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أعلن مجلس الإشراف في «ميتا بلاتفورمز»، الخميس، أنه سيعيد النظر في نهج التعامل مع كلمة «شهيد» باللغة العربية، إذ أنها مسؤولة عن عمليات إزالة للمحتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة منفردة أخرى.

وقال المجلس إن «ميتا» طلبت مشورته بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في إزالة المنشورات التي تستخدم كلمة «شهيد» للإشارة إلى أفراد مصنفين على أنهم خطرون أو استخدام نهج مختلف، وفق «رويترز».

وقال مدير المجلس توماس هيوز: «هذه مسألة معقدة تؤثر على كيفية تعبير ملايين الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت، وما إذا كانت المجتمعات المسلمة والمتحدثة بالعربية تخضع لتحكم مفرط في محتواها بسبب ممارسات (ميتا) الإشرافية».

ونوه المجلس إلى أن نهج التعامل مع الكلمة قد يؤدي إلى الإفراط في التحكم، لا سيما في البلدان الناطقة بالعربية، ويمكن أن يكون له تأثير على التغطية الإخبارية في تلك المناطق، ودعا إلى المساعدة في مداولاته من خلال التعليقات العامة.

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تأسس مجلس الرقابة في أواخر 2020 لمراجعة قرارات «فيسبوك» (NASDAQ:META) و«إنستغرام» بشأن إزالة محتوى معين أو الإبقاء عليه واتخاذ قرارات بشأن تأييد أو إلغاء إجراءات شركة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس، الخميس، أيضا إنه سينظر في حالة تتعلق بمنشور يدعو إلى «حصار» الكونغرس البرازيلي بعد انتخاب الرئيس لولا دا سيلفا.

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