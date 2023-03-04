خفض أسعار خوذة «ميتا» للواقع الافتراضي

القاهرة - بوابة الوسط

قررت شركة «ميتا» تخفيض سعر خوذتها «كويست» للواقع الافتراضي بنسبة 33%، وسعر خوذة من طراز آخر بنسبة 14%، في إطار سعيها لزيادة استثماراتها في عالم «ميتافيرس».

وستُباع خوذة «كويست برو» المخصصة للمحترفين بألف دولار بدلا من 1500 دولار، اعتبارا من 5 مارس في الولايات المتحدة وكندا، و15 مارس في مختلف البلدان المُتاحة هذه الأداة فيها.

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أما خوذة «كويست 2» المخصصة أكثر للألعاب، فستُطرح بسعر 430 دولاراً بدل 500 دولار، اعتباراً من 5 مارس في نحو عشرين بلداً، وفق «فرانس برس».

وكانت «ميتا»، وهي الشركة الأم لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، قد استثمرت عشرات المليارات لتصميم هذه الخوذ ومنصاتها. ويراهن مارك زاكربرغ على ازدهار عالم «ميتافيرس» الموازي، الذي يمكن الولوج إليه من خلال إكسسوارات للواقعين المعزز والافتراضي. وتغير اسم الشركة من «فيسبوك إلى «ميتا».

رياليتي لابز

إلا أنّ قسم «رياليتي لابز»، أحد فروع الشركة، خسر 13.7 مليار دولار العام 2022، مما أثار شكوك المستثمرين في شأن الاستراتيجية الجديدة.

وأكدت «ميتا» في مدونتها أنها «مستمرة في التزامها بتأسيس سوق مزدهرة للواقع الافتراضي تستهدف المطوّرين والشركات والأفراد».

وأضافت أن هدفها «لطالما تمثّل في ابتكار أجهزة بأسعار مقبولة حتى تكون مُتاحة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص كي يستفيدوا من كل ما يوفره الواقع الافتراضي».