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اللحظات الأولى لسلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 10:53 صباحا
اللحظات الأولى لسلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي (الإنترنت)
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وجه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الجمعة، أول رسالة مباشرة، بعد وصوله مع طاقم رحلة «Crew-6»، إلى محطة الفضاء الدولية، فيما نشرت «ناسا» فيديو للحظة التحاق طاقم مركبة دراغون بالمحطة.

وفي وقت سابق، أشارت «ناسا» إلى رصد مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ«Crew-6»، وأكدت العمل على إصلاحها قبل الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وتشمل المهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي يقوم بأول مهمة طويلة الأمد لرائد فضاء عربي، فيما يرحب سبعة رواد فضاء على متن المحطة بفريق«Crew-6»، وفق «روسيا اليوم».

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ومن المتوقع أن ينهي هؤلاء السبعة مهمتهم ويغادروا محطة الفضاء الدولية هذا الشهر. وسيعود أربعة منهم على متن مركبة دراغون التابعة لـ«سبيس إكس»، التي أوصلتهم إلى المدار في أكتوبر.

وسيعود الثلاثة الآخرون على متن مركبة فضاء روسية من طراز «سويوز»، جاءت فارغة إلى المحطة الأسبوع الماضي، لتحل محل واحدة شهدت تسربا لسائل التبريد أثناء التحامها بالمحطة في ديسمبر.

ماذا قال النيادي؟
وقال النيادي في الفيديو: «شكرا جزيلا لكل من وقف معانا، الحمد لله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية، شكرا لأمي وأبوي، شكرا لعائلتي، لقيادتنا الرشيدة التي أعطتنا الثقة هذه، اللهم لك الحمد، الإمارات تخطو خطوات جبارة، إن شاء الله تتلوها خطوات أكبر إن شاء الله في المستقبل».

وأضاف النيادي: «هذا كله بفضل القيادة الرشيدة ونظرتها والتعاون الدولي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة، الفضاء مجال واسع، مرحب طبعا بالتعاون الدولي، الإمارات تخطو خطوات جبارة في هذا المجال، اللهم لك الحمد، شراكتنا هذه المرة جاءت في سياق أن نقوم بمهمة طويلة الأمد، فيها منفعة بشرية ومنفعة للإنسانية، وكذلك الأبحاث العلمية التي إن شاء الله ترجع بالمنفعة على الجميع».

أطول مهمة علمية للعرب
ونشر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تغريدة على «تويتر» جاء فيها: «انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.. أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالما إلى أهله وبلده.. فخورون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية».

وسيخوض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية، حسب «سكاي نيوز».

وسيشارك النيادي بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

 

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي (منتصف) في محطة الفضاء الدولية (الإنترنت)
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي (منتصف) في محطة الفضاء الدولية (الإنترنت)
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