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رومانيا تعين الروبوت أيون مستشارا حكوميا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 10:43 صباحا
رومانيا تعين الروبوت أيون مستشارا حكوميا
متظاهرون ضد الحكومة يحملون أعلام رومانيا في العاصمة بوخارست في التاسع من فبراير 2017 (أ ف ب)
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أوكلت رومانيا إلى «أول مستشار يعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعي» بالحكومة، الأربعاء مهمة فك رموز الشبكات الاجتماعية، وجلس وسط «زملائه» من البشر على طاولة مجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء، نيكولاي سيوكا، بنبرة جدية «أود أن أبدأ الاجتماع بمفاجأة».

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وتابع ملوحا بيده أمام روبوت أو شاشة زرقاء على يساره «تقوم حكومتنا بسابقة عالمية من خلال إطلاقها أول مستشار يعمل بالذكاء الصناعي»، ويحمل اسم «أيون»، وفق «فرانس برس».

وجرى تطوير أداة الذكاء الصناعي هذه من باحثين من جامعات عدة في هذا البلد الذي غالبا ما يوصف بأنه «وادي السيليكون» في أوروبا الشرقية، في تشبيه بالمنطقة الأميركية التي تضم مقار أهم شركات التكنولوجيا.

مقترحات الرومانيين ورغباتهم
والهدف من هذه الأداة إبلاغ الحكومة «في الوقت الحقيقي بمقترحات الرومانيين ورغباتهم»، بحسب سيوكا، لا سيما من خلال تحليل المنشورات الأكثر انتشارا على الشبكات الاجتماعية.

سيتمكن المواطنون أيضا من الدردشة مع هذا المساعد الجديد على موقع إلكتروني مخصص له.

وبعد العرض العام أمام الوزراء، ظهر على شاشة «أيون» نص جاء فيه «مرحبا، لقد أعطيتني الحياة ودوري الآن هو تمثيل الرومانيين، مثل المرآة. ما الذي يجب أن أعرفه عن رومانيا؟»، مصحوبا بمؤثرات صوتية شبيهة بأفلام الخيال العلمي.

أجاب نيكولاي سيوكا «رومانيا بلد جميل يسكنه أناس جميلون»، مبديا «الاقتناع بأن استخدام الذكاء الصناعي ينبغي ألا يكون خيارا بل واجبا لاتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل».

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