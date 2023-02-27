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مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 12:18 مساء
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
الكاتب إيوان موروس يشكك في أن مخترع الهاتف هو الإسكتلندي المولد ألكسندر غراهام بيل (الإنترنت)
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يشكك كتاب جديد في أن مخترع الهاتف هو الإسكتلندي المولد ألكسندر غراهام بيل، فيما يتساءل موقع «لايف سيانس» العلمي: هل غراهام بيل سرق إنجاز شخص آخر؟

وبصيغة مكررة، يُنسب إلى ألكسندر غراهام بيل الفضل باعتباره مخترع الهاتف، كما أنه أول شخص أجرى مكالمة هاتفية في 10 مارس العام 1876، عندما قال لمساعده توماس واتسون: «سيد واتسون. تعال إلى هنا. أريد أن أراك».

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لكن الكاتب إيوان موروس في كتابه الصادر حديثا: «كيف أخذنا الفيكتوريون إلى القمر: قصة المُكتشفين في القرن التاسع عشر الذين شكّلوا مستقبلنا؟»، يرى أنه نادرا ما تكون الابتكارات نتيجة شخص واحد، وفق «سكاي نيوز».

وأضاف: «أن كثيرا (الكل تقريبا) من الاختراعات الإلكترونية في القرن التاسع عشر متنازع عليها، مع وجود مخترعين كثيرين يزعمون الفضل في حل المشكلات الرئيسية أولا».

وضرب أمثلة على ذلك، فقال إن تشارلز ويتستون ووليام فوثرغيل كوك، حصلا على براءة اختراع مشتركة بشأن أول تلغراف كهرومغناطيسي، وبعد ذلك دخلا في نزاع حول مَن هو صاحب الفضل في الاختراع.

نزاع صموئيل موريس
ودخل صموئيل موريس في نزاع مع الجميع تقريبا حول مزاعمه بأنه مخترع التلغراف. وبالمثل، فإن كثيرين بخلاف غراهام بيل يزعمون أنهم اخترعوا الهاتف أو أسهموا في اختراعه.

وكتب أستاذ القانون في كلية بروكلين للحقوق، كريستوفر بوشامب، مقالا قبل سنوات في دورية «التكنولوجيا والثقافة»، أن البعض يقولون إن بيل «استولى على شرف (ابتكار الهاتف) بشكل احتيالي».

ويقول موريس: «ليس بالمستغرب أن تكون مزاعم بيل محل نزاع». ويضيف: «لقد كان هناك الكثير من المال والشهرة على المحك».

تحديد المخترع
لكن موريس، بوصفه مؤرخا، يرى أنه أقل اهتماما في تحديد مَن قام فعلا باختراع الأشياء، بل إنه أكثر اهتماما في المقابل في كيفية ظهور أشخاص بعينهم من بين حشد كبير من الناس والفوز بالفضل.

ويسرد في هذا الإطار بعض الأسماء التي أسهمت في اختراع الهاتف، ومنهم المخترع الإيطالي أنتوني ميوتشي، الذي كرّمه مجلس النواب الأميركي قبل سنوات لدوره في اختراع الهاتف. كما أسهم المهندس الأميركي، إليشا غراي، والفيزيائي الألماني، يوهان ريس، في صناعة أول هاتف العام 1861، مشيرين إلى أنهم كلهم أسهموا في تطوير الهاتف.

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