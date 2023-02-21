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سلطات بروكلين تعثر على قاطور «بوضع سيئ»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 01:20 مساء
سلطات بروكلين تعثر على قاطور «بوضع سيئ»
صورة نشرتها في 10 فبراير 2023 هيئة المتنزهات والمساحات الترفيهية في نيويورك للقاطور الذي عُثر عليه في أحد متنزهات بروكلين (أ ف ب)
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أعلنت سلطات مدينة بروكلين في نيويورك، الإثنين، العثور على قاطور في أحد المتنزهات على قيد الحياة، لكن في وضع سيئ، وهو حيوان يعيش في فلوريدا وجنوب شرق الولايات المتحدة.

والقاطور ‏من الزواحف يعيش في المستنقعات والمنخفضات، يشبه السحالي إلا أنه أضخم منها، وفكه مرصوف بكثير من الأسنان الحادة.

وعُثر على الحيوان الذي قد يكون صاحبه تخلّى عنه، صباح الأحد في بحيرة بروسبكت بارك، وهو متنزه كبير في بروكلين، حسب ما أعلنت هيئة المتنزهات والمساحات الترفيهية في نيويورك في بيان أرفقته بصورة تظهر القاطور.

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وأوضح البيان أنّ حراس الأحراج في المدينة تولوا سحب القاطور البالغ طوله 1.2 متر من الماء، مشيرا إلى أنّ الحيوان «كان في وضع سيئ جدا»، وفق «فرانس برس».

وتابع «لحسن الحظ لم يتعرض أحد لأي إصابة»، موضحا أنّ «الحيوان وُضع تحت المراقبة»، وجرى إرساله إلى حديقة حيوانات برونكس في نيويورك.

وأكدت الهيئة التي لم تشر إلى أي تفصيل في شأن المسؤول عن هذه الحادثة، أنّ «إطلاق الحيوانات في متنزهات نيويورك خطوة غير قانونية».

صدمة حرارية
وقد يكون هذا الحيوان المُعتاد على «مناخ حار واستوائي» عانى «صدمة حرارية» في مياه بحيرة بروسبكت بارك الباردة، مع العلم أنّ الحرارة كانت تبلغ صباح الأحد في نيويورك 10 درجات مئوية.

وأضافت الهيئة أنّ «المتنزهات ليست أماكن مناسبة لهذا النوع من الحيوانات سواء أكانت الأخيرة مدجّنة أم لا»، لافتة إلى أنّ ترك هذه الأنواع في المتنزهات «يشكل خطرا على المشاة (...)، ويؤدي إلى اختفاء أنواع طبيعية ويؤثر على نوعية المياه».

وتعود آخر عملية عثور على حيوان مماثل في نيويورك إلى يونيو 2001، حين استغرقت السلطات خمسة أيام للإمساك بحيوان من فصيلة كيمن في متنزه سنترال بارك.

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