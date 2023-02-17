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«قاتل» ذبابة «تسي تسي» موجود في إفرازاتها الجنسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 04:40 مساء
«قاتل» ذبابة «تسي تسي» موجود في إفرازاتها الجنسية
صورة غير مؤرخة وزعتها يوريكا أليرت في 16 فبراير 2023 لذبابتي تسي تسي أثناء التزاوج (أ ف ب)
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اكتشف العلماء فيرومونات جنسية تلعب دورا في تكاثر ذبابة التسي تسي، وهو ما يمكن أن يساعد في مكافحة هذه الحشرة التي تنقل الأمراض الفتّاكة في أفريقيا.

وقال أستاذ علم الأحياء في جامعة «ييل» جون كارلسون الذي شارك في إعداد الدراسة المنشورة الخميس في مجلة «ساينس»، إن هذا الاكتشاف يمكن أن «يُستخدم لتحسين فاعلية المصائد المخصصة لالتقاط ذباب تسي تسي»، مشيرا إلى أن اختبارات في هذا الشأن ستجرى في كينيا.

- حشرات شبيهة بالذباب لها وظائف جنسية معكوسة

وينقل ذباب تسي تسي غير الموجود إلا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى داء المثقبيات الأفريقي البشري، المعروف باسم مرض النوم، وهو مرض يصيب البشر والماشية (ناغانا)، حسب «فرانس برس».

ويشكل هذا الذباب خطرا على ملايين الأشخاص في عشرات البلدان، ويسبب نفوق نحو ثلاثة ملايين من رؤوس الماشية كل عام، وفقا لمقال نشرته «ساينس» بالتزامن مع الدراسة وتعليقا عليها.

وبرزت مخاوف من توسّع المنطقة الجغرافية لوجود هذا الذباب بفعل التغيّر المناخي، بحسب الدراسة.

 ذباب تسي تسي
ومع أن أبحاثا تُجرى منذ أكثر من قرن في شان ذباب تسي تسي، فإن الغموض لا يزال يكتنف التواصل الكيميائي لديه، ولم يسبق للعلماء أن تمكنوا من تحديد الفيرومونات المتطايرة لديها.

 والفيرومونات التي تُستخدم ضد حشرات أخرى كبعض أنواع العث، هي مادة كيميائية يفرزها حيوان ولها تأثير على سلوك الحيوانات من النوع نفسه، وتتيح للحشرات التعرف بعضها على بعض في بيئة قد تكون آلاف الأنواع الأخرى تعيش فيها.

ولجأ العلماء في أبحاثهم إلى وضع ذباب تسي تسي لمدة 24 ساعة في محلول مذيب، وطبقوا هذا المذيب على طعوم بشكل ذباب. وتبيّن أن ذكور الذباب لم تنجذب إلا إلى الطعوم التي طبق عليها مذيب إناث الذباب.

المركبات الكيميائية 
وبعد اختبارات عدة، تبيّن أن أحد المركبات الكيميائية يعمل كمنشط جنسي ترصده قرون الاستشعار لدى الذكور، ما يؤدي إلى تنشيط خلاياها العصبية الشمية.

وأوضح كارلسون أنه «ليس مجرد طُعم، لكنه يجعل الذبابة تتوقف عن الحركة»، ما يساعد على إبقائها في الفخاخ.

وتشكّل المصائد أصلا إحدى تقنيات الحدّ من أعداد ذباب تسي تسي، لكنها تستخدم حاليا روائح حيوانات لجذبها. وتوقع جون كارلسون أن «تؤدي الفيرومونات إلى تحسين كفاءة المصيدة».

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