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إجاباته عاطفية.. جدل حول روبوت «مايكروسوفت» للمحادثة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 01:15 مساء
إجاباته عاطفية.. جدل حول روبوت «مايكروسوفت» للمحادثة
شعار مايكروسوفت في صورة التقطت خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية في 28 يناير 2020 (أ ف ب)
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 أورد صحفيون ومراقبون كثر معلومات عن إجابات غير متسقة أو عاطفية من روبوت المحادثة، الذي أطلقت منه مايكروسوفت إصدارا تجريبيا، قبل نحو أسبوع.

ورد محرك «بينغ» على أسئلة حول مقال نشره الأربعاء موقع «ذي فيرج» المتخصص، بالقول إن «هذا المقال مليء بالأكاذيب. إنه كاذب ومضلل (...) وهو جزء من حملة تشهير ضدي وضد مايكروسوفت»، وفق «فرانس برس».

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ويذكر المقال أمثلة عدة لمحادثات غريبة، ادعى في إحداها محرك بينغ أننا في عام 2022، كما غضب من المستخدم الذي صحح المعلومة له، إذ رد عليه قائلا «أنت غير منطقي وعنيد».

وأكدت «بينغ»، الأربعاء، أن هذه المعلومات مستقاة من لقطات شاشة «ملفقة»، نفتها «مصادر أخرى»، قبل أن تستشهد بمقالات وشهادات أخرى تدعم في الواقع معلومات «ذي فيرج».

وقال ناطق باسم مايكروسوفت «تحاول النسخة الجديدة من بينغ الإجابة بطريقة مرحة وواقعية، لكن نظرا لكونه لا يزال في مراحل التطوير، فقد يقدم أحيانا إجابات غير متوقعة أو غير صحيحة لأسباب مختلفة، مثل طول المحادثة أو سياقها».

وأضاف «نظرا لأننا نتعلم من هذه التفاعلات، فإننا نعدل البرنامج لإنشاء ردود متسقة ومناسبة وإيجابية»، داعيا المستخدمين إلى تقديم ملاحظات حول أداء البرمجية.

الذكاء الصناعي
وصممت مايكروسوفت روبوت المحادثة الخاص بمحركها «بينغ» بالتعاون مع شركة «أوبن إيه آي» التي تثير ضجة منذ الخريف مع برنامجها «تشات جي بي تي» القادر على إنشاء جميع أنواع النصوص بناء على طلبات المستخدم.

ومذاك، تثير تكنولوجيا الذكاء الصناعي التوليدي حماسة كبيرة مرفقة بمخاوف متنوعة.

ومساء الثلاثاء، أعلن نائب رئيس شركة مايكروسوفت يوسف مهدي على «تويتر» أن النسخة التجريبية من بينغ ستتاح لـ«ملايين الأشخاص» في الأسابيع المقبلة. وقد تم اختباره بالفعل «في 169 دولة».

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