كاليفورنيا تستضيف عميد سن الفئران في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت حديقة سان دييغو أن أكبر فأر في العالم سنا يعيش في الأسر موجود لديها في كاليفورنيا، حسب خبراء موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

فالحيوان الذي استوحيَ اسمه «بات» من اسم نجم أفلام «ستار تريك» باتريك سنيوارت، يبلغ تسع سنوات و209 أيام، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

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ولا يتعدى وزن بات ستة غرامات، إذ هو من نوع فأر المحيط الهادئ ذي الجيبين المنتشر على الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا، بين لوس أنجليس وسان دييغو، ويُعَدّ من أصغر أنواع الفئران في أميركا الشمالية.

وتعود تسمية هذا النوع إلى أن في خديه ما يشبه جيبين يستخدمهما لحمل الطعام ومستلزمات التعشيش.

حديقة سان دييغو للحيوانات

ورأت المديرة المشاركة لحديقة سان دييغو للحيوانات ديبرا شاير في بيان أن لتسجيل الرقم القياسي باسم الفأر بات «دلالة رمزية، إذ يشكّل تقديرا للأنواع التي لا يألفها الجمهور نظرا إلى كونها غير جذابة، لكنّها ضرورية لعمل المنظومة البيئية».

وتؤدي القوارض الصغيرة بالفعل دورا بالغ الأهمية في منظوماتها البيئية من خلال مساهمتها في تشتيت بذور النباتات ونثرها، وتعزيز نموها بواسطة الحفر.