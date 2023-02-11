  • Alwasat News
Atwasat

كاليفورنيا تستضيف عميد سن الفئران في العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 10:29 صباحا
كاليفورنيا تستضيف عميد سن الفئران في العالم
صورة غير مؤرخة للفأر بات وزعها تخالف سان دييغو للحياة البرية (أ ف ب)
alwasat radio

أفادت حديقة سان دييغو أن أكبر فأر في العالم سنا يعيش في الأسر موجود لديها في كاليفورنيا، حسب خبراء موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

فالحيوان الذي استوحيَ اسمه «بات» من اسم نجم أفلام «ستار تريك» باتريك سنيوارت، يبلغ تسع سنوات و209 أيام، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

- تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر

ولا يتعدى وزن بات ستة غرامات، إذ هو من نوع فأر المحيط الهادئ ذي الجيبين المنتشر على الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا، بين لوس أنجليس وسان دييغو، ويُعَدّ من أصغر أنواع الفئران في أميركا الشمالية.

وتعود تسمية هذا النوع إلى أن في خديه ما يشبه جيبين يستخدمهما لحمل الطعام ومستلزمات التعشيش.

حديقة سان دييغو للحيوانات
ورأت المديرة المشاركة لحديقة سان دييغو للحيوانات ديبرا شاير في بيان أن لتسجيل الرقم القياسي باسم الفأر بات «دلالة رمزية، إذ يشكّل تقديرا للأنواع التي لا يألفها الجمهور نظرا إلى كونها غير جذابة، لكنّها ضرورية لعمل المنظومة البيئية».

وتؤدي القوارض الصغيرة بالفعل دورا بالغ الأهمية في منظوماتها البيئية من خلال مساهمتها في تشتيت بذور النباتات ونثرها، وتعزيز نموها بواسطة الحفر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة

«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة
الأهلي المصري يسعى لنيل البرونزية الثالثة تواليا حينما يواجه فلامينغو البرازيلي

الأهلي المصري يسعى لنيل البرونزية الثالثة تواليا حينما يواجه فلامينغو البرازيلي
شكوك حول مشاركة ميسي أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

شكوك حول مشاركة ميسي أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال
تراجع الأمل في العثور على ناجين في سورية وتركيا.. وعدد الضحايا يقترب من 22 ألف قتيل

تراجع الأمل في العثور على ناجين في سورية وتركيا.. وعدد الضحايا يقترب من 22 ألف ...
الهلال السعودي يبحث عن لقب تاريخي أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي يبحث عن لقب تاريخي أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي

روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو

مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
مدرسون سويسريون يحاولون التصدّي لـ«تشات جي بي تي»

مدرسون سويسريون يحاولون التصدّي لـ«تشات جي بي تي»
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز

غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة

رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة
«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي

«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار

وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية
مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية
«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي
«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي
مدرسون سويسريون يحاولون التصدّي لـ«تشات جي بي تي»
مدرسون سويسريون يحاولون التصدّي لـ«تشات جي بي تي»
التغير المناخي يهدد تكاثر السلاحف البحرية وبقاءها
التغير المناخي يهدد تكاثر السلاحف البحرية وبقاءها
الغبار القمري قد يحمي الأرض من أضرار أشعة الشمس
الغبار القمري قد يحمي الأرض من أضرار أشعة الشمس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟
هل بدأت نواة الأرض تتحرك في الاتجاه المعاكس؟...
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟...
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟...
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام...
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة ......
المزيد
كاليفورنيا تستضيف عميد سن الفئران في العالم
كاليفورنيا تستضيف عميد سن الفئران في العالم...
أوروبا تقترب من القمر بفضل «أرتيميس»
أوروبا تقترب من القمر بفضل «أرتيميس»...
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا...
الغبار القمري قد يحمي الأرض من أضرار أشعة الشمس
الغبار القمري قد يحمي الأرض من أضرار أشعة الشمس...
التغير المناخي يهدد تكاثر السلاحف البحرية وبقاءها
التغير المناخي يهدد تكاثر السلاحف البحرية وبقاءها...
المزيد