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مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 12:05 مساء
مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية
شعار «تويتر» على جهاز إلكتروني في واشنطن، 26 أبريل 2022 (أ ف ب)
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قدم عشرات الآلاف من مستخدمي «تويتر»، الأربعاء، بلاغات عن مشكلات فنية، أبرزها عدم تمكنهم من نشر تغريدات، بالتزامن مع اليوم المحدد لإطلاق الشبكة صيغة تغريدات طويلة يمكن أن يصل عدد أحرفها إلى أربعة آلاف.

وسجل موقع «داون ديتيكتور» أكثر من 45 ألف بلاغ عن حوادث، معظمها بعد الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش، وفق «فرانس برس».

وأشار موقع «ذي إنفورميشن» إلى أن المساهم الرئيسي والمدير العام لـ«تويتر» إيلون ماسك، طلب من فرق المنصة تعليق كل عمليات التطوير حتى معالجة هذه المشكلات الفنية.

ورجح الموقع المتخصص أن يكون العطل عائدا إلى تعديلات تحول دون توجيه طلبات المستخدم إلى الوجهة الصحيحة.

وعلى الشبكة، أوضح عشرات المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من نشر نصوص، وأنهم تلقوا تنبيهًا من المنصة إلى أنهم تجاوزوا «الحد اليومي» لعدد التغريدات.

لكنهم أفادوا بأنهم نجحوا في التغريد باستخدام النشر المتأخر.

ولاحظت وسائل إعلام أميركية أن موقع المساعدة التابع لـ«تويتر» أضاف، الأربعاء، إعلانا عن أن الحد الأقصى للتغريدات هو 2400 في اليوم.

وشكا مستخدمون آخرون عدم تمكنهم من استخدام تطبيق «تويت دِك» (TweetDeck)، وهو منصة تتيح مشاهدة مجموعة من الحسابات والقوائم على الشاشة نفسها.

- ماسك يعلن اشتراكات جديدة تتيح تصفح «تويتر» من دون إعلانات

وتزامنت هذه الاضطرابات مع يوم إطلاق صيغة جديدة للتغريدات مخصصة للمشتركين في خدمة «تويتر بلو» الجديدة المدفوعة التي يبلغ رسم الاشتراك فيها 8 دولارات شهريا في الولايات المتحدة.

وسيتاح للمشتركين في هذه الخدمة نشر تغريدات يصل طولها إلى أربعة آلاف حرف، بينما يبقى الحد الأقصى للآخرين 280 حرفا.

وأوضح موقع المساعدة أن إعادة تغريد هذه النصوص سيكون متاحا لجميع المستخدمين، حتى أولئك منهم غير المشتركين في «تويتر بلو».

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