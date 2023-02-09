إنفلونزا الطيور تحصد مئات أسود البحر في البيرو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت البيرو، الثلاثاء، أن 585 حيوانا من نوع أسد البحر و55 ألف طائر بري نفقت بسبب فيروس إنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 1» في الأسابيع الأخيرة، بأحدث تقرير عن آثار المرض.

وقالت وكالة حماية المناطق الطبيعية (سيرنانب) إنه عقب اكتشاف 55 ألف طائر نافق في ثماني مناطق ساحلية محمية، وجد حراس أن «إنفلونزا الطيور» التي فتكت بها أودت أيضا بـ585 أسد بحر في سبع مناطق بحرية محمية، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الوكالة في بيان أن الطيور النافقة تشمل البجع وأنواعا مختلفة من النوارس وطيور البطريق.

كما أكدت اختبارات مخبرية وجود فيروس «إتش 5 إن 1» لدى حيوانات أسود البحر النافقة، ما دفع السلطات إلى إعلان «بروتوكول يقظة بيولوجية».

من جانبها، حثت الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في البيرو السكان على أن يتجنبوا وحيواناتهم الأليفة الاتصال بأسود البحر والطيور البحرية على الشاطئ.

في ديسمبر، أعدمت السلطات البيروفية 37 ألف طائر في مزرعة دجاج بسبب إنفلونزا الطيور، بعدما أثر تفشي المرض في مراحل سابقة على الحياة البرية.

فيروس فتاك

ويُعد قتل الطيور المصابة جزءا من البروتوكول المعتاد للسيطرة على تفشي إنفلونزا الطيور.

في نوفمبر، أعلنت البلاد حالة التأهب الصحي لمدة 180 يوما بعد اكتشاف ثلاث حالات من فيروس «إتش 5 إن 1» شديد العدوى لدى البجع.

وحسب وكالة الصحة الزراعية في البلاد، ينتقل المرض عن طريق الطيور المهاجرة من أميركا الشمالية.

منذ أواخر العام 2021، سجلت أوروبا أسوأ انتشار لإنفلونزا الطيور على أراضيها على الإطلاق، بينما تشهد أميركا الشمالية والجنوبية أيضا تفشيا شديدا.

ومن النادر أن تنتقل إنفلونزا الطيور إلى الثدييات، ونادرا ما يصاب البشر بالفيروس الفتاك المحتمل.

ولكن رُصد الفيروس أخيرا لدى حيوانات ثعالب برية ومائية في بريطانيا، وقطة بفرنسا، ودببة في ولاية مونتانا الأميركية. ويُشتبه في أن جميع هذه الثدييات قد أكلت طيورا مصابة.