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«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 04:53 مساء
«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»
المدير التنفيذي لشركة «بايدو» والمؤسس المشارك لها روبن لي خلال فعالية في بكين، 3 يوليو 2019 (أ ف ب)
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أعلنت شركة «بايدو» الصينية التكنولوجية العملاقة، الثلاثاء، إطلاق أداتها الخاصة القائمة على الذكاء الصناعي ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» الأميركي.

وفي نوفمبر، أطلقت شركة «أوبن إيه آي» الناشئة الأميركية «تشات جي بي تي»، وهو نظام محادثة يجيب على الأسئلة التي تُطرح عليه بصورة دقيقة نوعا ما. وهذه الأداة قادرة أيضا على كتابة روايات أو قصائد في ثوان، وفق «فرانس برس».

ويثير الذكاء الصناعي الذي يُوصف بأنه التقنية المستقبلية التي ستحدث ثورة لناحية استقلالية الآلات وتفاعلها مع البشر، اهتماما متزايدا لدى الفاعلين في المجال التكنولوجي.

وعلى غرار «تشات جي بي تي»، تُبهر روبوتات المحادثة مستخدميها بقدر ما تثير القلق لأنها رغم تجنيبها البشر مهاما شاقة، تشكل تهديدا لوظائف عدة قد تدفع هذه التقنيات الجديدة نحو إعادة النظر بجدوى الاستعانة بموظفين للقيام بها.

وأشارت ناطقة باسم «بايدو» إلى أن الشركة «يُفترض أن تُنهي الاختبارات الداخلية» لبرنامجها في مارس، موضحة أن الأداة المُسماة «أرني بوت» ستُتاح بعد ذلك «على نطاق واسع» في موعد لم يجر تحديده بعد.

و«بايدو» هي أكبر شركة صينية تتولى حتى اليوم تصميم روبوت محادثة مشابه لـ«تشات جي بي تي».

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وتسببت هذه الأنباء برفع سعر سهم الشركة بأكثر من 15% صباحا في بورصة هونغ كونغ المُدرجة فيها.

وسبق للمجموعة الصينية أن دخلت عالم الذكاء الصناعي في مجال السيارات المستقلة، وفي الحوسبة السحابية.

وأعلنت شركة «غوغل» من جهتها، الإثنين، إطلاق أداة «بارد» الخاصة بها ضمن مرحلة تجريبية.

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